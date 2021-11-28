



По его словам, решение об импорте электричества из Беларуси принято правильное в ситуации дефицита энергии.





Зеленский попенял СМИ, пишет Оfficelife.media, которые не поддерживают решение о закупках в Беларуси.





А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет», — пояснил Зеленский на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт белорусского электричества 21 ноября. Поддерживаемый переток — 415 МВт в час.