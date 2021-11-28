+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зеленский: нет другого выхода, кроме как покупать энергию в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны нет другого выхода, кроме как покупать электроэнергию у Беларуси.


По его словам, решение об импорте электричества из Беларуси принято правильное в ситуации дефицита энергии.

Зеленский попенял СМИ, пишет Оfficelife.media, которые не поддерживают решение о закупках в Беларуси.

А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет», — пояснил Зеленский на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт белорусского электричества 21 ноября. Поддерживаемый переток — 415 МВт в час.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]