Зеленский: нет другого выхода, кроме как покупать энергию в Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны нет другого выхода, кроме как покупать электроэнергию у Беларуси.
По его словам, решение об импорте электричества из Беларуси принято правильное в ситуации дефицита энергии.
Зеленский попенял СМИ, пишет Оfficelife.media, которые не поддерживают решение о закупках в Беларуси.
А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет», — пояснил Зеленский на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт белорусского электричества 21 ноября. Поддерживаемый переток — 415 МВт в час.
12:49 28/11/2021
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