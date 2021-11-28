







МНС проинформировало о формировании плана выборочных проверок на 1-е полугодие 2022 года.





Как говорится в сообщении МНС, пишет Thinktanks.by, Республиканским союзом промышленников и предпринимателей неоднократно при направлении обращения в адрес Министерства по налогам и сборам отмечалось, что союз представляет интересы добросовестных плательщиков.





«Однако в ходе планирования проверок оказалось, что 29 субъектов хозяйствования — членов Республиканского союза промышленников и предпринимателей — с высоким риском нарушений законодательства, из которых в 1-м полугодии 2022 года будут проверены: ООО «Ойл Мотор», ООО «Автоспейс», УП «Милонда», ЧП «Дом плитки», ООО «Классик Хаус», ООО «Л-авто», СООО «Лумбер», ООО «Птицефабрика «Западная», ЗАО «АлТехЭкспорт», ООО «Пожснаб», ОДО «Онега», - говорится в сообщении МНС.





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