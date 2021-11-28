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Кто из перевозчиков в немилости у МНС? Налоговая составила список для МВД и Минтранса

Министерство по налогам и сборам составило список юридических лиц, которые оказывают услуги такси и не имеют при этом кассового оборудования. Перевозку пассажиров от имени этих субъектов осуществляют, как правило, водители без официального трудоустройства.


Данный перечень налоговая направила в адрес УГАИ МВД РБ и Министерства транспорта и коммуникаций, пишет AV.by.

В чёрный список попали:

- ООО «ЛицеаторТех», УНП 193570196;
- ООО «ТаксоВладоТранс», УНП 193501452;
- ООО «Тахаралад», УНП 193576656;
- ООО «Капсторнг», УНП 193565035;
- ООО «Команда лучших», УНП 192846052;
- ООО «Чемюал», УНП 193518632;
- ООО «СтартТрансИнвест», УНП 193266089;
- ООО «Реджин-Авто», УНП 193540374;
- ООО «Пеор-Джул», УНП 193564715;
- ООО «ЛУЧШИЙ ПАРК», УНП 193521443;
- ООО «Лихой Извозчик», УНП 193590317.



В МНС призывают водителей, работающих в этих фирмах и полагающих, что трудоустроены официально, потребовать документальное подтверждение.

— Если наниматель не перечисляет с вашей зарплаты подоходный налог и обязательные страховые взносы, то вы работаете нелегально, — предупреждают в ведомстве.

Пассажирам же сообщают: в случае возникновения нештатной ситуации в поездке с данными перевозчиками, такой как ДТП, потеря денег, смартфона, ценностей, водителя будет не найти, если он сам этого не захочет.

Напоминаем, что с 8 по 17 ноября в Минске проходила акция «Такси», в ходе которой представители МНС делали акцент на выявлении нарушений порядка приёма перевозчиками наличных денежных средств, а также фактов отсутствия кассового оборудования.

Фото: архив av.by
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