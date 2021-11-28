



Данный перечень налоговая направила в адрес УГАИ МВД РБ и Министерства транспорта и коммуникаций, пишет AV.by.





В чёрный список попали:





- ООО «ЛицеаторТех», УНП 193570196;

- ООО «ТаксоВладоТранс», УНП 193501452;

- ООО «Тахаралад», УНП 193576656;

- ООО «Капсторнг», УНП 193565035;

- ООО «Команда лучших», УНП 192846052;

- ООО «Чемюал», УНП 193518632;

- ООО «СтартТрансИнвест», УНП 193266089;

- ООО «Реджин-Авто», УНП 193540374;

- ООО «Пеор-Джул», УНП 193564715;

- ООО «ЛУЧШИЙ ПАРК», УНП 193521443;

- ООО «Лихой Извозчик», УНП 193590317.













В МНС призывают водителей, работающих в этих фирмах и полагающих, что трудоустроены официально, потребовать документальное подтверждение.





— Если наниматель не перечисляет с вашей зарплаты подоходный налог и обязательные страховые взносы, то вы работаете нелегально, — предупреждают в ведомстве.





Пассажирам же сообщают: в случае возникновения нештатной ситуации в поездке с данными перевозчиками, такой как ДТП, потеря денег, смартфона, ценностей, водителя будет не найти, если он сам этого не захочет.





Напоминаем, что с 8 по 17 ноября в Минске проходила акция «Такси», в ходе которой представители МНС делали акцент на выявлении нарушений порядка приёма перевозчиками наличных денежных средств, а также фактов отсутствия кассового оборудования.





Фото: архив av.by