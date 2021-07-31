



Справка Автобизнеса





Объектом транспортного налога признаются транспортные средства, зарегистрированные за физическими лицами, организациями и индивидуальными предпринимателями в Госавтоинспекции Беларуси. Сколько машин на человеке "висит", за столько и придется платить.





Продал машину в Россию, а налог все равно пришел





"Около пяти лет назад снял с учета автомобиль и продал гражданину России, который поставил его у себя на учет в ГИБДД (он мне позвонил и так сказал). Был удивлен, когда из налоговой инспекции пришло извещение о транспортном налоге. Каким образом на автомобиль, зарегистрированный в России, налог приходит белорусу?"





В выражение "продал машину" многие автовладельцы закладывают странный смысл, как и в этом случае. Что имеем по факту? Договор купли-продажи в ГАИ зарегистрирован не был, а значит, автомобиль белоруса продолжает быть зарегистрированным здесь. В соответствии со ст.307-2 Налогового кодекса (далее – НК) транспортные средства, зарегистрированные в ГАИ, признаются объектом транспортного налога, следовательно, придется платить. Поставили автомобиль на учет в России или нет, остается вопросом.





Снял с учета, получил "транзиты" – все равно платить?

"Год назад снял автомобиль с учета для продажи и получил транзитные "номера", но продать его не удалось. Так до сих пор авто и стоит у меня во дворе. На днях пришел счет из налоговой – уплатите 29 рублей. А зачем платить, ведь машина снята с учета в ГАИ?"





При снятии авто с учета выдаются "транзиты", но по законодательству это все равно регистрационные знаки. Они не отменяют государственную регистрацию, собственник при этом не меняется, а налог приходит именно на автомобили, зарегистрированные в ГАИ за конкретными собственниками (ч.1 ст.307-2 НК).





Также необходимо отметить, что если по истечении трех месяцев после получения "транзитов" владелец авто не сменился, то такой автомобиль подлежит повторной регистрации за прежним владельцем (п.39 постановления Совмина №1849).



Годы идут, налог капает...

"В 2002 году я снял с учета автомобиль и продал его по генеральной доверенности. Недавно получил извещение об уплате транспортного налога. Почему мне, ведь я же давно не собственник автомобиля?"





Если говорить юридическим языком, то по доверенности у нас не продают, а передают в пользование, о чем многие не знают. ГАИ подобных сделок "не видит". При этом собственником автомобиля остается лицо, которое указано в свидетельстве о регистрации.





Покупатель машины становится собственником только после регистрации сделки в ГАИ (ч.2 ст.224 Гражданского кодекса). В данном случае он собственником автомобиля не стал, а значит, платить придется лицу, указанному в свидетельстве о регистрации, то есть доверителю.





Откуда взялся налог?!

"Я чего-то не понимаю. В статье 307-3 Налогового кодекса говорится о том, что снятые с учета до 31 июля 2021 года автомобили освобождаются от транспортного налога. Мой автомобиль был снят с учета именно до 31.07.2021 года. Почему мне выставили транспортный налог?"





Это один из самых популярных вопросов. Все потому, что содержание п.1.2 ст.307-3 НК, на наш взгляд, не совсем корректно. После "снятые с учета до 31 июля 2021 года" нужно было дописать "и сменившие собственника" или "реализованные в установленном законом порядке", то есть проданные новым владельцам в соответствии с законодательством. Именно это имеется в виду.





Напомним еще раз: при снятии с учета и получении "транзитов" автомобиль числится за тем же человеком, который указан в свидетельстве о регистрации транспортного средства.





Машину угнали, а про налог не забыли

"В 2005 году мой автомобиль угнали, был суд, приговор, но авто так и не нашли. В ноябре 2021-го пришло извещение об уплате транспортного налога за машину, которой у меня давно нет. Документы по уголовному делу у меня не сохранились, ведь столько лет уже прошло. Позвонил в налоговую, там отправили в ГАИ разбираться. Оттуда опять в налоговую, мол, они же вам налог выставили, а не мы. Куда мне обращаться, чтобы разобраться в данной ситуации?"





Нужно писать в налоговую инспекцию заявление, в котором указать, что в соответствии со ч.2 ст.307-2 НК "транспортные средства, выбывшие из обладания их собственников в результате противоправных действий третьих лиц (угон, кража, мошенничество и т.п.), не признаются объектом налогообложения".

В подтверждение этого нужно приложить документ уполномоченного органа, допустим, решение суда или постановление следователя. Но если таких бумаг не осталось, тогда действуем по ст.307-2 НК: информация подтверждается "сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 НК".





Министерство внутренних дел, республиканское унитарное сервисное предприятие "Белтехосмотр" обязаны представлять сведения, необходимые для исчисления транспортного налога и контроля за полнотой его уплаты, на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения.





Так что налоговая должна истребовать необходимые документы, а не отправлять вас в ГАИ или другое госучреждение. Это касается и тех случаев, когда транспортные средства были изъяты, конфискованы, но продолжают числиться в Госавтоинспекции за собственниками по техпаспорту.





Инвалидам скидка не положена?

"На моем супруге, инвалиде 1-й группы, зарегистрирован автомобиль, за который начислили транспортный налог. Почему в налоговой не применили льготу 50 процентов, ведь он же инвалид?"





Мы для пользы дела расширим ответ на данный вопрос. Термин "льгота" как понятие в главе 28-1 НК "Транспортный налог" для инвалидов не применяется. Есть ставка транспортного налога в размере 50 или 75% в зависимости от степени инвалидности автовладельца (ст.307-5 НК).





Но, как следует из п.2.3 ч.2 ст.35 НК, пониженная налоговая ставка по сравнению с общеустановленными – это тоже вид льготы. В данном случае очень важно, что у "льготника" должно быть действительное водительское удостоверение соответствующей категории. Если действующего водительского удостоверения нет, то пониженная ставка транспортного налога к нему не применяется. Если же зарегистрированный за автовладельцем автомобиль специально оборудован для использования инвалидом, то такую машину не признают объектом налогообложения (ч.2 ст.307-2 НК).





Вместе с тем также необходимо отметить, что местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и распорядительные органы могут полностью или частично освобождать от уплаты транспортного налога людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, если эти машины не используются для предпринимательской деятельности.





Пункт 2.28 статьи 13 НК: трудная жизненная ситуация – объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физического лица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся у него возможностей, влекущее неисполнение налогового обязательства;





Однако доказывать льготу должен сам автовладелец – для этого нужно представить в налоговую документы, которые подтверждают право на "скидку".





"Пожизненное" за разобранный автомобиль?

"Пришел налог, которого не ждал. Машина давно разобрана и продана по запчастям, "номеров" нет, документов тоже. Мне что, теперь пожизненно придется платить?"





Не придется, если для этого немного потрудиться. С этого года работает упрощенный порядок снятия автомобилей с учета для их утилизации, при котором документы и регистрационные знаки сдавать в ГАИ не нужно. Главное условие – автомобиль не числится в базах данных штрафов, "Белтехосмотра", страховок и пр. в течение трех лет, предшествующих подаче заявления в ГАИ (п.42 постановления Совмина №1849), то есть факт его эксплуатации не подтверждается. Поэтому пишем заявление в ГАИ на снятие авто с учета для утилизации и ждем.