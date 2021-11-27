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В Могилевском районе построят завод по производству слоистых пластиков

За ближайший год на территории СЭЗ «Могилев» планируют построить завод по производству слоистых пластиков. На территории предприятия «Кроноспан» прошла торжественная церемония закладки памятной капсулы.



В СЭЗ «Могилев» построят завод по производству слоистых пластиков

Уже к концу подходят проектные работы, пишет МогилевОнлайн. Стоимость проекта — почти 90 млн долларов США. Ожидается, что на новом производстве будет создано 100 рабочих мест.
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