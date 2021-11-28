



Земля находится в границах проспекта Независимости, МКАД, улицы Всехсвятских и кладбища «Восточное». Сейчас это пустыри, зеленая зона, большая плоскостная парковка и заправка «Лукойл». Вот границы этой земли на карте:





Под № 10 — бизнес-центр «Футурис». Заправка «Лукойл» подлежит выносу





Площадь земли — 29,9825 гектара. Начальная цена — 736 548,92 рубля (около 293 тысяч долларов). Кроме того, пишет Realt.by, будущему инвестору нужно будет потратиться на снос зданий, которые находятся на этом участке. Это потянет еще примерно на 23,5 млн рублей (около 9,3 млн долларов).





Участок предоставляется в аренду на 5 лет. Ранее мы писали, что будущему инвестору тут необходимо будет построить общественно-деловые здания и паркинги.





Аукцион пройдет 27 декабря в Минском городском центре недвижимости.











