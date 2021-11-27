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Reuters узнал о переносе конференции ВТО из-за нового штамма коронавируса

Возможной причиной такого решения называется приостановка авиасообщения Швейцарии со странами юга Африки.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение перенести первую за четыре года министерскую конференцию из-за появления в Южной Африке нового штамма коронавируса, опасность которого признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

О переносе встречи также сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации, знакомый с итогам заседания Генерального совета ВТО. По его словам, перенос встречи связан с решением швейцарских властей приостановить авиасообщение с ЮАР и рядом африканских стран.

Встреча должна была пройти с 30 ноября по 3 декабря. Новые сроки ее проведения пока не определены.

Накануне ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса греческую букву омикрон (O). Ее эксперты пришли к выводу, что очередная разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением инфекции.

Новый штамм был впервые выявлен в ЮАР в начале ноября. Зараженные были обнаружены в Гонконге, Бельгии, Израиле.

За последние сутки целый ряд стран приостановил авиасообщение со странами Южной Африки. В их числе США, Канада, Великобритания, Франция, Аргентина.
Источник: Артем Филипенок
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