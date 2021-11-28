+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минский подшипниковый завод отчитался о росте выручки и зарплат

На Минском подшипниковом заводе темп роста объёма производства продукции в январе — октябре составил 125% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, передаёт БелТА.

На предприятии рассказали: всего за десять месяцев текущего года здесь произведено продукции на более чем 44,6 тыс. BYN. Выручка от реализации (с налогами за этот период) достигла почти 51 тыс. BYN, темп роста — 115,9%, пишет av.by. Снижение уровня материалоёмкости составило 5,3%, уменьшение уровня затрат на производство продукции — 3,4%.

Производительность труда по валовой добавленной стоимости достигла 14,9 тыс. BYN, рост за январь — октябрь текущего года — 139,4%. Значительно увеличилась и выручка от реализации продукции в расчёте на одного занятого — она достигла 35,3 тыс. BYN (120,3%). Также зафиксирован существенный рост среднемесячной заработной платы — до 1 129,2 BYN, или 129,4%.

Помимо этого, как отметили на заводе, МПЗ вошёл в топ лучших предприятий страны в сфере энергоэффективных технологий, стал победителем VII Республиканского конкурса в области энергоэффективности и ресурсосбережения «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь — 2021».

— Наш завод строился ещё в советские годы под дешёвые энергоресурсы. Кроме того, в себестоимости продукции энергозатраты занимают 17%. Поэтому закономерно, что энергоэкономия стала одним из приоритетов в работе завода. Так, годовая экономия от реализации проекта «Децентрализация снабжения потребителей сжатым воздухом с внедрением энергоэффективных винтовых компрессоров» составит 526,7 тыс. BYN. Перевод предприятия на энергоэффективную работу в немалой степени позволяе быть ему в числе лидеров, — подчеркнул генеральный директор ОАО «МПЗ» Анатолий Савенок.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]