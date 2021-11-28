На предприятии рассказали: всего за десять месяцев текущего года здесь произведено продукции на более чем 44,6 тыс. BYN. Выручка от реализации (с налогами за этот период) достигла почти 51 тыс. BYN, темп роста — 115,9%, пишет av.by. Снижение уровня материалоёмкости составило 5,3%, уменьшение уровня затрат на производство продукции — 3,4%.





Производительность труда по валовой добавленной стоимости достигла 14,9 тыс. BYN, рост за январь — октябрь текущего года — 139,4%. Значительно увеличилась и выручка от реализации продукции в расчёте на одного занятого — она достигла 35,3 тыс. BYN (120,3%). Также зафиксирован существенный рост среднемесячной заработной платы — до 1 129,2 BYN, или 129,4%.





Помимо этого, как отметили на заводе, МПЗ вошёл в топ лучших предприятий страны в сфере энергоэффективных технологий, стал победителем VII Республиканского конкурса в области энергоэффективности и ресурсосбережения «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь — 2021».





— Наш завод строился ещё в советские годы под дешёвые энергоресурсы. Кроме того, в себестоимости продукции энергозатраты занимают 17%. Поэтому закономерно, что энергоэкономия стала одним из приоритетов в работе завода. Так, годовая экономия от реализации проекта «Децентрализация снабжения потребителей сжатым воздухом с внедрением энергоэффективных винтовых компрессоров» составит 526,7 тыс. BYN. Перевод предприятия на энергоэффективную работу в немалой степени позволяе быть ему в числе лидеров, — подчеркнул генеральный директор ОАО «МПЗ» Анатолий Савенок.







