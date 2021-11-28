Евразийский банк развития пересмотрел прогноз по росту ВВП Беларуси в этом году до 2,1%. Еще более пессимистичные ожидания у экспертов банка на будущий год — рост на уровне 0,7%, пишет Zautra.by. Неопределенность на следующий год создают санкции.

Что будет с ВВП

Эксперты ЕАБР прогнозируют, что в 2022 году ВВП Беларуси еще более замедлится — до 0,7% и покажет худший результат в регионе (экономика России вырастет на 2,8%, а Казахстана — на 4,2%).





«Импульс со стороны внешнего спроса ослабнет, так как рост ВВП стран — ключевых торговых партнеров замедлится после прохождения активной фазы восстановления (после локдаунов). Сохранится в будущем году поддержка для белорусского экспорта со стороны высоких цен на сырье», — отмечают эксперты. Однако прогнозируют ее постепенное ослабление по мере нормализации мирового спроса.





Внутри страны инвестиционная и потребительская активность тоже будут «сдержанными» по причине «неопределенности и рисков» из-за санкций, а также высокой стоимости кредитов.





Не ждет ЕАБР экономического прорыва от Беларуси и в среднесрочной перспективе. По прогнозам экспертов, и в 2023 году рост ВВП не превысит 1%.

Как поведут себя цены

Инфляция по итогам 2022 г. прогнозируется в размере 7,4% — после 10% в 2021 г. По мнению экспертов, замедлению могут способствовать постепенная нормализация производственно-логистических цепо6чек в мире, стабилизация цен �а сырьевых рынках, а также прогнозируемое ЕАБР замедление инфляции в России в 2022 г. до 4,9%.





Сдержанная динамика внутреннего спроса, по оценке экспертов, также будет ограничивать развитие инфляционных процессов в Беларуси. В то же время они отмечают, что снижение урожая повлияло на потребительские цены в 2021 году сильнее, чем ожидалось, и рост стоимости продовольствия может оставаться повышенным в первой половине 2022 г.





Рост цен будут подстегивать инфляционные ожидания населения и бизнеса из-за «неопределенности последствий санкций» и «рисков значимого ослабления белорусского рубля».





Белорусская инфляция в 2022 году, по оценке ЕАБР, будет самой высокой среди стран-участниц ЕАБР — в России она составит 4,9%, в Казахстане — 6%.





ЕАБР в 2022 году не ожидает серьезного снижения ставки рефинансирования в Беларуси и повышения кредитной активности. К концу года она может снизиться до 9−9,5%, и сохранится на уровне 9% даже в 2023 году.

Сколько будет стоить доллар

Активный рост экспорта и переход населения от покупки валюты к ее продаже укрепили белорусский рубль, считают эксперты ЕАБР. По их мнению, в IV квартале он оказался переоцененным на 3,5%. Возвращаться к своей реальной стоимости белорусский рубль начнет в следующем году и в среднем в 2022 году доллар будет стоить 2,65 рубля.





Эксперты объясняют это тем, что «импульс для экспорта со стороны внешнего спроса уменьшается, а последствия санкционного давления могут оказать дополнительное воздействие на динамику поставок за рубеж».





Инфляция в Беларуси прогнозируется выше, чем в странах — основных торговых партнерах, а девальвационные ожидания продолжат влиять на белорусскую валюту. Как считают в ЕАБР, ограничивать масштаб снижения стоимости рубля может «сохранение сдержанного внутреннего спроса и, следовательно, импорта».





«Неопределенность прогноза остается высокой из-за сложности оценки потенциального влияния западных ограничений на белорусский экспорт, приток инвестиций и поведение домашних хозяйств», — подчеркивают эксперты.

Как на экономику повлияют санкции

Базовый сценарий ЕАБР предполагает быструю адаптацию Беларуси к введенным санкциям, в том числе благодаря поддержке России. Однако эксперты не исключают, что процесс адаптации окажется продолжительным. При неблагоприятном развитии событий в 2022 году нельзя исключать экономического спада, масштаб которого может составить 1–4%.





В случае реализации этого риска можно ожидать давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспортных доходов, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата. Инфляционные риски при неблагоприятном развитии событий возрастут. В случае усиления ограничительных мер со стороны западных стран и ответных ограничений белорусских властей возможны нарушения устоявшихся производственных цепочек. Это не только будет влиять на объемы выпуска товаров и услуг, но и может привести к значительному повышению издержек предприятий Беларуси, в том числе связанных с поиском новых партнеров и рынков сбыта.





При неблагоприятном развитии событий возможна актуализация угроз долговой и финансовой стабильности.





Государственный долг Беларуси подвержен валютному риску и риску ликвидности. Размер белорусского госдолга с учетом гарантий и обязательств местных органов власти составляет около 42%, что в целом является приемлемым уровнем6. Но госдолг Беларуси подвержен валютному риску и риску ликвидности. Более 95% долга центрального правительства номинировано в иностранных валютах, а приблизительно 40% обязательств привлечено под плавающие процентные ставки.





В 2022–2024 гг. ожидается увеличение платежей по долговым обязательствам более чем до 3,5 млрд долларов в год.





В условиях сравнительно низкого потенциала экономического роста, ограниченных бюджетных и золотовалютных резервов безусловное выполнение долговых обязательств потребует ежегодного рефинансирования значительной их части, предупреждают эксперты.

А если Минск включит печатный станок

В Беларуси остается вероятность серьезного увеличения «нерыночного кредитования» для стимуляции роста ВВП.





Эмиссионное кредитование не способно увеличить потенциал роста в долгосрочном периоде и может привести к девальвации национальной валюты и ускорению инфляции.





Эксперты отмечают, что «нерыночный кредит» может помочь лишь в краткосрочном периоде. Нужно повышать производительность труда и конкурентоспособность белорусской экономики. Таково мнение ЕАБР.





Также в Евразийском банке развития считают, что можно создать благоприятные условия для финансирования развития технологий, их внедрения. Для этого нужна стабильная и низкая инфляции. Пока она растет и превышает 10%.