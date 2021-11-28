



Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался рассматривать новые инвестиционные проекты в частном секторе экономики Беларуси.





«В сентябре 2020 года мы решили перестать рассматривать новые проекты госсектора в стране. В ноябре 2021 года руководство ЕБРР предложило, что пока банк не будет рассматривать новые инвестиционные проекты, в том числе частные», — информирует ЕБРР.





Старший аналитик Альпари Евразия Вадим Иосуб считает, пишет Belprauda.com, закономерным уход банка с белорусского рынка в условиях западных санкций:





— Сокращение контактов связано с тем, что в условиях санкций очень тяжело отследить, на что реально могут использоваться деньги. Как известно, санкции могут работать с перехлестом: вместо того, чтобы разбираться, какая структура попадает под санкции, а какая нет, проще всего вообще прекратить сотрудничество с Беларусью. Получается, что из-за санкций, направленных против отдельных предприятий, отдельных отраслей, токсичной становится вся страна. С точки зрения санкционного законодательства, проще вообще ни с кем не работать. Если брать прекращение сотрудничества с частным сектором, то белорусская экономика недополучит десятки миллионов долларов, а если учитывать и предыдущее решение прекратить отношения с госсектором, то ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов, — ск зал Вадим Иосуб корреспонденту газеты «Белорусы и рынок».





� �председатель правления Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич отметила, что ЕБРР, в частности, финансировал многие проекты по женскому предпринимательству. «Очень жаль, что сложилась такая ситуация. ЕБРР вносил достаточно большой вклад и в финансирование, и в консультационную, информационную помощь непосредственно для малого и среднего бизнеса», — сказал она.





— Мы никогда не пользовались услугами этого банка. Малому и среднему бизнесу банк кредиты не давал, поскольку минимальная сумма около 10 миллионов долларов — нам не с руки такие кредиты брать, — пояснил председатель, исполнительный директор минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов.





Но, по его словам, ситуация весьма печальная: при официальной инфляции в 6% самые очумелые кредитодатели дают под 16-17%. Банковская система считает, что подвергается огромным рискам, выдавая кредиты. А кроме того, накручивают десятку сверху. В прошлые годы вполне достаточно было 9%.





«С этой точки зрения нам нужны все источники, которые помогали бы кредитовать и малый, и крупный бизнес, — подчеркнул Виктор Маргелов. — Ситуация очень и очень тревожная в принципе. Все упирается в политику Нацбанка, который, чтобы не разогнать инфляцию, регулирует денежную массу в стране в соответствии с экономическими показателями. Поэтому в банковском секторе нет денег, чтобы кредитовать. Своих денег у них катастрофически не хватает, есть рисковые сферы экономики, где застряли деньги. Поэтому и депозиты поднялись чуть не до 18%. Кроме того, люди забрали долларовые депозиты, которые хранили на «черный день». Вот этот день и наступил».













После президентских выборов 2020 года ЕБРР и Европейский инвестиционный банк решили заморозить свое сотрудничество с белорусскими властями, в связи с чем официальный Минск приостановил диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека.





В то же время ЕБРР решил не сворачивать свое присутствие в Беларуси, он будет поддерживать свое присутствие в стране через постоянный офис в Минске.





С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР предоставил 3 млрд евро в проекты, реализованные в различных секторах экономики страны. В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд своей деятельности в Беларуси, вложив более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах. В первой половине 2020 года объем финансирования, который ЕБРР выделил стране, составил 160 млн евро и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.











