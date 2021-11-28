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Биткоин опять упал

Стоимость биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов из-за нового штамма COVID-19.


Биткоин резко упал вместе с другими активами, достигнув семинедельного минимума и официально вступив на территорию «медвежьего рынка». Как отмечает Coin Metrics, биткоин потерял 8 процента за 24 часа. Цена криптовалюты упала на 20 процентов с рекордного максимума в 69 тысяч долларов, достигнутого ранее в этом месяце.

Как отмечает телеканал, в пятницу, 26 ноября, когда ВОЗ зарегистрировала новый штамм COVID-19, мировые фондовые рынки сильно падали. Так, европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию за более чем год, а фьючерсы на многие американские акции также резко снизились.
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