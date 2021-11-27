Красный Крест надеется собрать более $10 млн для беженцев на белорусско-польской границе
Организация направила срочный международный запрос на финансовую помощь
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца начала сбор 9,5 млн швейцарских франков (около $10,26 млн) на помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава представительства организации в России и Белоруссии Джон Энтвисл.
"Мы только что отправили срочный международный запрос на финансовую помощь. Она будет направлена Белорусскому обществу Красного Креста, - сказал он. - Организация запросила 9,5 млн швейцарских франков. Запрос направлен [отделениям] тех стран, которые вовлечены в кризис. Это лишь запрос, то есть нельзя гарантировать, что будет собрана вся сумма. Но абсолютно точно можно надеяться, что будет".
18:14 27/11/2021
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