+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Красный Крест надеется собрать более $10 млн для беженцев на белорусско-польской границе

Организация направила срочный международный запрос на финансовую помощь

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца начала сбор 9,5 млн швейцарских франков (около $10,26 млн) на помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава представительства организации в России и Белоруссии Джон Энтвисл.

"Мы только что отправили срочный международный запрос на финансовую помощь. Она будет направлена Белорусскому обществу Красного Креста, - сказал он. - Организация запросила 9,5 млн швейцарских франков. Запрос направлен [отделениям] тех стран, которые вовлечены в кризис. Это лишь запрос, то есть нельзя гарантировать, что будет собрана вся сумма. Но абсолютно точно можно надеяться, что будет".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]