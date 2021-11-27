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Сколько белорусов зарабатывает более 1 тысячи долларов. Не кочегары и не плотники

В целом по стране доля работников флагманских предприятий с зарплатой ниже 2500 рублей составила 93,9%.

Дважды в году чиновники собирают информацию об уровне зарплат каждого работника в крупных и средних организациях. В мае 2021-го такое обследование охватило организации, в которых трудилось больше половины занятого населения страны. У какой доли белорусов заработки в 2021 году (не) дотягивают до 1000 долларов?

Для удобства расчетов приравняем 1 доллар к 2,5 руб. Тогда рублевым эквивалентом зарплаты в 1000 долларов станет 2500 руб.

Статистика зарплат в Беларуси всегда выходит по начислению: до вычета подоходного налога (13%), взноса работника в ФСЗН (1%), а также профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т.д.

фото: blizko.by
В целом по стране доля работников флагманских предприятий с зарплатой ниже 2500 руб.  составила 93,9%. Это значит, что только 6,1% людей зарабатывало не менее 2500 руб, сообщают banki24.by.

Чаще, чем во всех областях, работники с зарплатой 2500+ руб встречались в Минске – 13,4%. Одновременно 86,6% работников на флагманах столицы не зарабатывали 2500 руб.

В Минске есть 9 районов, из которых по зарплатам наиболее богат Первомайский – 24,7% занятых с зарплатой 2500+ руб. На территории Первомайского района расположен Парк высоких технологий (ПВТ). Отсюда и лидерство района по высоким зарплатам. 

В остальных районах Минска доля людей с зарплатами от 2500 руб колебалась в пределах от 9,8% (Фрунзенский) до 14,1% (Советский). 
thinktanks.by
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