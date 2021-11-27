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В Японии протестируют новую криптовалюту на основе иены

Около 70 японских компаний принимают участие в запуске новой цифровой валюты с условным названием DCJPY.

В консорциум входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc,Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, Japan Post Bank Co Ltd, брокерские и страховые компании, а также нефинансовые фирмы, пишет dev.by
В проекте также участвуют три крупных японских банка: каждый представил свои собственные цифровые платежные системы. По словам исполнительного директора биржи DeCurrent Казухиро Токита, цифровая валюта будет обеспечена банковскими депозитами.

С помощью новой инфраструктуры организаторы надеются ускорить движение крупных средств и упростить расчеты между компаниями. «Цифровая валютная система, которая будет основана на общей платформе и обеспечена банковскими депозитами, будет соответствовать требованиям к CBDC (Central Bank Digital Currency, цифровой валюте центрального банка)», — прокомментировал Тосихидэ Эндо, специальный советник DeCurret.

В апреле 2022 года стартует второй этап эксперимента: специалисты протестируют возможность устанавливать ограничения на размещаемые суммы. В Японии до сих пор популярны транзакции с использованием наличных денег, новый проект призван модернизировать финансовую систему страны.
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