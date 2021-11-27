В “Великом камне” будут делать реагенты для выявления коронавируса
В “Великом камне” появился новый резидент, который будет производить реагенты для диагностики коронавируса и других заболеваний. Планируется также выпускаться реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов.
Компания с китайским капиталом ООО “Китайско-белорусский центр инновационных биоинженерных технологий” зарегистрирована в “Великом камне” 26 ноября.
— Новый резидент планирует сотрудничать с Национальной Академией наук Беларуси. Произведенную продукцию планируется поставлять в страны ЕАЭС, ЕС и Китай, — говорится в сообщении адмимистрации “Великого камня”.
12:59 27/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение