В “Великом камне” будут делать реагенты для выявления коронавируса

В “Великом камне” появился новый резидент, который будет производить реагенты для диагностики коронавируса и других заболеваний. Планируется также выпускаться реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов.