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В России на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ прогремели взрывы

На заводе имени Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область), сработала пожарная сигнализация, а затем произошло несколько взрывов, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"На территории завода могут находиться взрывчатые вещества", - говорится в сообщении МЧС РФ. Его цитирует interfax.ru

Отмечается, что также поступила информация о пострадавших, при этом их число не уточняется.

Ранее в субботу о взрывах и пожаре на предприятии сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, пострадали как минимум двое рабочих, их эвакуировали и передали медикам.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" сообщили, что комментарий ожидается позднее.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. В результате инцидента шесть человек погибли. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.

16 июля 2020 года сообщалось еще об одном ЧП на заводе. Тогда трое попали в больницу из-за разгерметизации емкости с ацетоном.
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