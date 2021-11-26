Последний раз средняя начисленная зарплата в Беларуси превышала 600 долларов в 2014 году – 7 лет назад. В июле 2014-го была достигнута исторически рекордная зарплата – 626 долларов, отмечает infobank.by.





За месяц зарплата белорусов в долларовом выражении очень сильно приросла – сразу на 35 долларов. Среди именно октябрьских зарплат нынешняя стала рекордной за всю историю.





В Минске в октябре 2021-госредняя зарплата выросла до 850 долларов – исторически рекордного значения. Превысив прежние максимумы, что были в 2013-14 гг.





Зарплаты поднимаются вместе с быстрорастущими ценами, объясняют аналитики. Традиционно удельный вес инфляционной поддержки в росте белорусских зарплат составляет не менее 90%, а бывает, что и все 100%.





Рост реальной зарплаты, с поправкой на официальный процент инфляции от Белстата, составил за год 3,8%. Настолько же выросла за год средняя октябрьская зарплата по своей покупательской способности – с учётом роста цен.

При этом надо учитывать, что этот показатель выведен, исходя из официальной инфляции (10,5% за год – октябрь 2021-го к октябрю 2020-го), в корректности показателя которой у многих в Беларуси есть сомнение.





Сильному долларовому приросту зарплаты способствовал еще один фактор – сильнейшее падение курса доллара и укрепление рубля в октябре. За октябрь доллар подешевел к белорусскому рублю на 3,6%.





Выросла и среднегодовая зарплата в Беларуси: за последние 12 месяцев (период «ноябрь 2020-го –октябрь2021-го») средняя зарплата за месяц составила 550 долларов в эквиваленте.

Этот показатель растёт уже 8 месяцев: кризисный минимум был в феврале 2021-го – 510. А максимальная докризисная среднегодовая – 530 – была преодолена три месяца назад.

Скользящая годовая зарплата в долларовом эквиваленте очищена от сезонных и разовых факторов, и поэтому лучше и основательнее показывает динамику показателя.

Выше «сакральных 500» среднегодовая зарплата в Беларуси держится уже более двух лет. Теперь она – наибольшая с марта 2015-го. Исторически рекордная – 595 долларов, была в 2014-м.



