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Внезапный выброс метана назван возможной причиной взрыва на шахте в России

Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области РФ мог стать внезапный выброс метана.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы.

Кроме того, будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет, пишет ТАСС
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