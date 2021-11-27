Статус-кво сохраняют только изначально дорогие бренды, а вот наиболее востребованные "бюджетники" выросли в цене на 20-30%. Корреспондент Sputnik Николай Михновец узнал из первых уст о ситуации на рынке подержанных машин.

Как рассказал директор салона "Автодом Центральный" Антон Юхнович, всплеск интереса наблюдается уже около двух месяцев, но заметный ажиотаж возник в начале ноября.





В отличие от салонов новых автомобилей, зависящих от поставок, компании, торгующие б/у машинами за комиссию, сейчас не сталкиваются с недостатком предложения. По словам собеседника, внутреннего рынка пока хватает. Парковки торгующей площадки заполняются новыми вариантами, возможно, и за счет тех, кто откладывал продажу, но решил воспользоваться ситуацией, чтобы сбыть авто по более высокой цене.





"Единственное, покупателю стало морально тяжелее покупать автомобиль, месяц назад он мог приобрести его на 1000 условных единиц в эквиваленте дешевле. И приходится объяснять, что такова ситуация на рынке и вряд ли она изменится через два-три месяца", – отметил руководитель компании.

Виноваты россияне?





В чем-то подогревают рынок граждане России, которые дома столкнулись с нехваткой свежих авто и охотно покупают в Беларуси машины с небольшим пробегом – с учетом всех дополнительных платежей и доставки они все равно обходятся дешевле.

"Все машины до пяти лет, даже дизельные варианты, на которые россияне раньше не обращали внимания, раскупаются. С учетом дороги, утильсбора, всех внутренних пошлин и налогов, итоговая цена меньше по сравнению с российскими", – объяснил собеседник.





Юхнович уточнил, что незначительно подорожали или не изменились в цене большеобъмные модели, на которые в России высокий налог. Впрочем, есть и исключения, которые изначально мало интересовали белорусов, в частности Cadillac Escalade. Если два года назад они никому не были интересны, то сейчас россияне за 40 тысяч долларов в эквиваленте скупили все за две недели.

Есть сложности: белорусские дилеры больше не продают авто россиянам?>>>

В качестве примера руководитель автосалона также привел Renault Talisman (1,5 л, дизель): если полгода назад он стоил 12,5 тысячи долларов, то сейчас – 15 тысяч, и это не предел.

Рынок "вымывается"

По словам собеседника, белорусы также осознают, что рынок лихорадит и откладывание покупки чревато еще большими затратами, поэтому стараются приобрести сейчас за белорусские рубли, в том числе по кредитным и лизинговым программам.

"Белорусские покупатели тоже активизировались, они прекрасно понимают, что рынок "вымывается", и хорошие варианты найти будет все сложнее", – пояснил эксперт.

Юхнович уверен, что в ближайшее время (возможно, к Новому году) рынок достигнет "адекватного пика" и будет держаться минимум полгода. Никто не согласится отдавать за машину на 5-6 тысяч долларов больше.





Представитель компании также обратил внимание, что в былые годы ноябрь считался "мертвым" месяцем на рынке б/у авто, спрос к зиме неизменно падал. Сейчас ситуацию можно сравнить с июнем, на начло лета обычно приходится пик продаж.

Белорусские покупатели, в отличие от российских, присматривают и десяти-, и пятнадцатилетние авто.





"Каждый, конечно, хочет купить автомобиль посвежее, но не у каждого есть финансовые возможности. А за счет того, что увеличился интерес к более новым машинам, пошла цепная реакция на все остальные", – сказал собеседник.

Юхнович подчеркнул, что люди могут купить и авто 1999 года выпуска, по его мнению, за "какие-то нереальные" деньги, правда, в идеальном состоянии. "Сейчас люди гонятся за состоянием даже больше, чем за годом", – заключил эксперт.

Предложение на европейских аукционах сократилось вдвое

Уникальной ситуацию назвал и директор ООО "КарАутлет" Борис Финский. Такого на его памяти не было за все время работы – с 2013 года. Спрос растет последние четыре месяца. Обычно он увеличивается в апреле, пик приходится на середину лета, в ноябре рынок успокаивается и затихает к католическому Рождеству.

"У нас на аукционе к понедельнику на сессионную неделю выгружалось по 9 тысяч новых машин. Сейчас – максимум 4 тысячи на фоне постоянно растущего спроса. В итоге цены в среднем поднялись на 30%", – отметил руководитель компании.





Он уточнил, что больше всего повышение стоимость коснулось самых бюджетных (популярных) моделей – Peugeot 308, Renault Clio, Opel Astra, Ford Focus. На авто бизнес-класса ценник увеличивается не так значительно, а очень дорогие, вроде Tesla или Toyota Land Cruiser, поднялись максимум на 5%.





Белорусская компания работает с лизинговыми европейскими организациями. Они могут продавать машины по разным причинам: либо после принудительного прекращения контракта из-за нарушения его условий автовладельцем, либо по программе trade-in, когда человек после двух-трех лет пользования решил обновить авто.





Самый выгодный способ продажи – с аукциона, который есть при каждом лизингодателе. В данном случае аккумулируются предложения со 107 площадок. И перед попаданием на торги "лот" проходит предпродажную экспертизу, что гарантирует отличное техническое состояние, отсутствие скрытых дефектов и юридическую чистоту сделки. Проблем с доставкой в условиях пандемии, по словам собеседника, не возникает.





"Нет ни одного случая, чтобы машина не доехала. За полгода, может, было пять машин, которые пришли на неделю или две позже, чем планировалось", – подчеркнул Финский.





Руководитель компании обратил внимание на самый часто задаваемый вопрос клиентов: "Надо ли покупать сейчас или можно подождать, когда ситуация стабилизируется?" Ответ кроется в загруженности сотрудников.

"Если раньше мы были обременены основательным подбором автомобиля для клиента, оценками характеристик и экспертных мнений, то сейчас ситуация выглядит так, что "лишь бы купить", – пояснил директор.





Финский добавил, что сегодня на фоне большого потока общение с покупателем минимально. Если пару месяцев назад люди тешили себя надеждой, что аномальная ценовая ситуация стабилизируется, то сейчас они берут машины за любые деньги.



