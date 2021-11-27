



Об этом рассказала постоянно проживающая в Анкаре россиянка. Кроме этого города, квоты ввели в Стамбуле и Измире.





Россиянка сообщила, что люди стараются покупать товары оптом, поскольку не знают, что будет с лирой в ближайшее время. Сейчас один доллар стоит 13 лир.





Национальная валюта падает не только по отношению к доллару, но и к рублю. 20 тыс. российских рублей стоят 3,4 тыс. лир, хотя год назад - 2 тысячи.





Из-за кризиса в Турции компания Apple прекратила продажу своей продукции в этой стране, сообщает телеканал «360».





Накануне в Турции прошли акции протеста из-за рекордного обвала курса лиры. Требования жителей свелись к отставке кабмина и правящей партии.