Миноблисполком выпустит облигации на $91 млн и на 125 млн рублей. Их должны купить Беларусбанк и Белагропромбанк. Деньги пойдут на “повышение эффективности деятельности участников холдинга “Мясомолпром”.





Еврорадио узнало у эксперта, почему предприятия это не спасёт, а белорусы станут жить хуже.

Облигации Миноблисполкома, потому что у него есть деньги белорусов

“Мясомолпром” поддерживают уже не в первый раз. Ещё в 2016 году был отдельный указ №496 “О мерах по финансовому оздоровлению юридических лиц – участников холдинга “Мясомолпром”.





Управляющая компания “Мясомолпрома” принимает гостей из Венесуэлы / stelland.by





Тогда Миноблисполком тоже выпускал облигации “на сумму образовавшейся на 1 декабря 2016 года у… участников холдинга “Мясомолпром”... задолженности по основному долгу и неуплаченным процентам по кредитам”. Долги оказались перед Беларусбанком и Белагропромбанком. На 571,3 млн рублей. Срок погашения прошлых облигаций заканчивается как раз 31 декабря 2021 года, а подать документы на новый выпуск Минский облисполком должен не позднее 1 января 2022 года.





Выпускает не сам “Мясомолпром” потому, что даже под гарантии правительства банки не готовы давать холдингу деньги, считает руководитель проекта “Кошт Урада” Владимир Ковалкин.





— Эти предприятия явно убыточны и находятся в состоянии, когда не могут обслуживать свои долги. Если бы они могли их обслуживать, то сами выпустили бы облигации либо сходили в банк за кредитом.





Когда бизнес-проект прибыльный, банк с удовольствием даёт кредит. Здесь банк, скорее всего, ни при каких условиях не хочет кредитовать госпредприятия просто потому, что четко знает, что эти деньги не вернутся никогда.





Зато банк готов купить облигации Минского облисполкома, который будет рассчитываться деньгами, собранными с белорусов.





— Долги, которые были накоплены предприятиями “Мясомолпрома”, лягут напрямую на бюджет, то есть на налогоплательщиков, — продолжает Владимир Ковалкин.





“Каждый хотел бы, чтобы эти деньги пошли на медицину”





Если в прошлый раз Миноблисполкомом выпускал облигации на пять лет, то теперь возвращать деньги планируется только в 2036 году и в 2042 году.





Выходит, отложить выплаты по долгам “Мясомолпрома” власти рассчитывают на 14 и на 20 лет. Владимир Ковалкин отмечает, что почти $140 млн могли пойти на улучшение уровня жизни белорусов. Но вместо этого придётся заплатить им самим.





— Это много для гражданина, потому что каждый считает свою копейку. Каждый хотел бы, чтобы эти деньги пошли на более качественную медицину и на более качественное образование для своих детей.





Но это мизер даже в рамках бюджета Миноблисполкома, например. В последние годы правительство набрало достаточно много кредитов через облигации. И 100–150 миллионов погоду не сделают. Но мы понимаем, что эти деньги никогда не вернутся в казну.

Эффективный бизнес получит меньше возможностей

Привилегии для госбизнеса вытесняют возможности для развития частного сектора. Ведь свободных денег у банков становится меньше.





— Это, безусловно, сказывается и на динамике роста ВВП, и на создании новых рабочих мест, и на эффективности финансовой стабильности реального и финансового сектора. Получаем долгосрочные негативные эффекты.





Кроме того, если объём доступных средств меньше, то и ставки по кредитам выше.





— Бизнес будет от этого страдать. Это означает снижение инвестиций, ниже зарплата и так далее. Бремя неэффективного менеджмента государство перекладывает на плечи, с одной стороны, налогоплательщиков, потому что за их счет этот банкет. А с другой стороны, на бизнес и потенциальных работников этого бизнеса.



“Экономическая эффективность не первостепенна”





Чиновники рапортуют о росте экспорта и успехах, а “Мясомолпром”, который почти наполовину состоит из предприятий по производству знаменитой белорусской “молочки”, всё равно проблемный.





— Там всё одна большая проблема, потому что всё регулируется и управляется государством одновременно. Проблемы, начиная с колхозов, которым диктуют закупочные цены. Из-за этого они хронически убыточные и накапливают долги.





Диктуют цены переработчикам, чтобы демпинговать при продажах в Россию. В результате далеко не всегда удается получить какую-то прибыль. Чиновники навязывают свое видение бизнеса директорам этих госпредприятий, — говорит Владимир Ковалкин.





Такой подход приводит к тому, что не у директора есть план по работе предприятия, а чиновники сообщают ему, какими должны быть показатели.





— Навязывают действия в ущерб эффективности. Например, держи работников больше, чем нужно, потому что мы не можем допустить безработицы. Или выпускай продукты по низкой цене. А это ещё и предприятие государства, у которого не только бизнес-цели, а ещё и социальные и политические цели. В том числе навязанные бывшим президентом. Получается ситуация, когда экономическая эффективность не является первостепенной, — резюмирует Владимир Ковалкин.