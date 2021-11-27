“Такая бизнес-модель не предполагает продажи товаров непосредственно на Яндекс.Маркете: пользователи выбирают товар, а затем переходят на сайт партнера и совершают покупку там. Никаких изменений бизнес-модели в последнее время не происходило”, - пояснили в компании.





Ранее многие белорусские СМИ со ссылкой на пользователей сообщили, что Яндекс.Маркет временно приостановил действие сервиса в Беларуси якобы из-за недовольства российских маркетплейсов планами Беларуси и Казахстана взимать НДС, пишет Смартпресс.





Говорилось о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли написала письмо российскому премьер-министру, в котором пожаловалась на планы Беларуси (с 1 июля 2022 года) и Казахстана (уже с 1 января 2022 года) взимать НДС с товаров, продаваемых на российских интернет-площадках, сообщал “Коммерсант”.





При этом компании продолжат платить НДС и в России. С учетом размера налоговой ставки 20% в Беларуси и 12% в Казахстане интернет-платформы оценили это как существенную дополнительную налоговую нагрузку.