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Яндекс.Маркет опроверг информацию о прекращении продаж товаров Беларуси, он этого никогда и не делал 14:59

Яндекс.Маркет не продает товары в Беларуси, а работает как сервис сравнения цен, который агрегирует предложения магазинов-партнеров, сообщили Смартперсс в пресс-службе этой интернет-платформы.

“Такая бизнес-модель не предполагает продажи товаров непосредственно на Яндекс.Маркете: пользователи выбирают товар, а затем переходят на сайт партнера и совершают покупку там. Никаких изменений бизнес-модели в последнее время не происходило”, - пояснили в компании. 

Ранее многие белорусские СМИ со ссылкой на пользователей сообщили, что Яндекс.Маркет временно приостановил действие сервиса в Беларуси якобы из-за недовольства российских маркетплейсов планами Беларуси и Казахстана взимать НДС, пишет Смартпресс. 

Говорилось о том, что Ассоциация компаний интернет-торговли написала письмо российскому премьер-министру, в котором пожаловалась на планы Беларуси (с 1 июля 2022 года) и Казахстана (уже с 1 января 2022 года) взимать НДС с товаров, продаваемых на российских интернет-площадках, сообщал “Коммерсант”. 

При этом компании продолжат платить НДС и в России. С учетом размера налоговой ставки 20% в Беларуси и 12% в Казахстане интернет-платформы оценили это как существенную дополнительную налоговую нагрузку. 
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