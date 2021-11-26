Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина и председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур

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Центральные банки Беларуси и России создадут рабочую группу для реализации программы экономической интеграции в Союзном государстве.

Об этом договорились глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур и председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Москве во время заседания Межбанковского валютного совета центробанков, пишет sputnik.by





"На заседании шла речь об организации деятельности рабочей группы по вопросам межбанковского двустороннего сотрудничества, сформированной из представителей центральных банков двух стран для регулярного взаимодействия в целях решения актуальных задач, в том числе в рамках реализации Союзных программ, утвержденных на Высшем государственном Совете Союзного государства 4 ноября 2021 года", – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Беларуси.





Участники встречи также рассмотрели реализацию денежно-кредитной политики двух стран в нынешнем году, а также обсудили главные принципы и важнейшие параметры Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики РФ на 2022 год.

Подписание союзных программ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет, утверждающий союзные программы, в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 4 ноября в онлайн-формате.

Главы государств в ходе заседания также утвердили новую Военную доктрину, концепцию миграционной политики СГ и ряд других вопросов.

Работа над союзными программами, которые раньше шли под наименованием "дорожных карт", велась на протяжении последних лет. Точный список союзных программ пока не публиковался для широкой общественности. Достоверно известно, что они согласовывают вопросы проведения политики в налоговой и таможенной сферах, а также таком чувствительном вопросе для Минска, как энергетика.





При этом выход на единую валюту хоть и обозначен в союзном договоре, но на нынешнем этапе разговор об этом не идет, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Мы видим объединяющий символ, который необходим", – сказал он.

И предположил, что появление объединяющей символики возможно через некоторое время.