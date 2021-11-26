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Однако. Нефть подешевела на 10% после сообщений о новом штамме коронавируса

Мировые цены на нефть опустились до самого низкого уровня за последние два месяца на фоне сообщений о новом штамме коронавируса B.1.1.529, сообщает CNBC.

Стоимость январских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:06 упала на 10,4% до 73,6 доллара за баррель. Цены на январские фьючерсы WTI упали на 12,2% до 68,8 доллара за баррель.

Штамм B.1.1.529 впервые был обнаружен на юге Африки, а затем стал распространяться в других странах. 26 ноября стало известно о первом случае заражения в Европе.

Многие европейские и азиатские страны начали останавливать авиасообщение со странами южной Африки.

Новый штамм является потенциально более заразным и устойчивым к вакцинации.
Nashaniva.com
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