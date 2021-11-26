Не забудьте «переобуться» - за летнюю резину начнут штрафовать





Начнем – с безопасности. С 1 декабря езда на летней резине - запрещена. Если вы не успеете «переобуться» до наступления календарной зимы, то вариантов несколько, пишет belarus.kp.ru. Во-первых, можно получить предупреждение или даже сразу заплатить штраф: на первый раз не более 14,5 рублей (то есть до 50% базовой величины). Остановят повторно - предупреждением уже не отделаться, однозначно – штраф. Сумма - внушительная: от двух до пяти базовых (одна теперь - 29 рублей), то есть нарушитель вынужден будет раскошелиться, заплатив от 58 до 145 рублей.





Дедлайн на авансовую часть транспортного налога – 15 декабря





И это не все новости для автомобилистов. До 15 декабря следует заплатить авансовую часть транспортного налога. Его плательщиками считаются все физлица, которые по состоянию на 1 января 2021 года имели за собой зарегистрированные транспортные средства, не прошедшие техосмотр. Общая годовая ставка транспортного налога, которая зависит, главным образом, от массы автомобиля, находится в пределах от 41 до 223 рублей.





Старые деньги - в кассу Нацбанка





Если у вас вдруг (ну, мало ли) остались на руках банкноты образца 2000-го года и вам они не дороги как память, то остается один месяц - декабрь - для того, чтобы обменять неденоминированные купюры, получив соответствующие действующие сегодня денежные знаки. Сделать это можно в одном единственном «обменнике» - только и исключительно в кассах Национального банка Республики Беларусь , которые находятся в Минске, на улице Толстого,6.





Вырастут ставки по банковским кредитам





Продолжаем о деньгах. С 1 декабря поднимутся ставки по банковским кредитам. Дело в том, что Нацбанк актуализировал постановление «О расчетных величинах стандартного риска». В этом постановлении белорусским коммерческим банкам рекомендуются определенные процентные ставки по кредитам.





«По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 20,55 процента годовых…»





По сравнению с предыдущим августовским постановлением ставки для физлиц увеличились , рост составил 1,53% процента годовых. Постановление вступает в силу с 1 декабря и действует до 1 января 2022 года.



Традиционно и ожидаемо: курить в Беларуси станет дороже





Эта новость - из разряда ожидаемых: с 1 декабря 2021 года в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Все дело в том, что отечественные поставщики и производители сигарет могут пересматривать цены на свою продукцию. Ежемесячно. Так они и поступают. Почти всегда пересматривают - в сторону увеличения. С 1 декабря некоторые виды сигарет подорожают в пределах 4-15 копеек. Стоимость отдельных марок прибавит сразу ни много ни мало, а четверть рубля - плюс 25 копеек к ценнику.





«Тунеядцам» - приготовиться





Базу «тунедцев» - то есть списки не занятых в экономике лиц - пересматривают четыре раза в год. Ближайший час Х - 1 декабря. Все, кто попадет в этот список (в том числе и те, кто не предоставил документов, подтверждающих наличие уважительных причин) будут «по полному» платить «за коммуналку».





Но есть нюанс: по полным тарифам за отопление, горячую воду, водоснабжение будут должны платить те «тунеядцы», которые имеют в собственности жилье. Много ли таких? По данным «Единого расчетно-справочного центра г. Минска», в списках не занятых в экономике, которые составляются администрациями районов столицы, по состоянию на третий квартал значилось 24 930 человек.



Станет понятно, изменятся ли цены на социально значимые товары





Регулирование цен на социально значимые товары (а в их в списке 30 позиций - от молочных продуктов и хлеба, до мяса, рыбы и яиц) заканчивается 31 декабря 2021 года. Именно в этот день истекает срок разрешения Евразийской экономической комиссии, с разрешения которой и вводился механизм госрегулирования. Будет ли это разрешение продлено - пока неизвестно, но уже в скором будущем станет понятно, сохранится ли «ценовой потолок».

Жители Гродно получат прямой рейс в Москву





Приятные новости для жителей Гродно: со 2 декабря российская авиакомпания Nordwind открывает полетную программу в Москву. Летать самолеты Embraer 190 будут три раза в неделю. Два раза - в будние: по понедельникам и четвергам, один раз - в выходные, в субботу. Время в пути – один час пятьдесят минут. Кстати, на сайте этого авиаперевозчика можно отыскать билеты в обе стороны с вылетом из Гродно за 57 евро. Пока это одна из самых недорогих возможностей добраться из Беларуси в столицу соседней России.





Еще в апреле 2021 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало «Тарифную тетрадь». Фактический это сведенный воедино прогноз роста регулируемых государством цен и тарифов на товары и услуги. Исходя из этой «тетради» в четвертом квартале текущего года пассажирские перевозки городским общественным транспортом могут подорожать на 6,8% - 5 копеек за талончик. Речь идет о подорожании транспорта во всех областях Беларуси и, безусловно, Минске. К слову, в 2020-ом году стоимость проезда тоже повышалась приблизительно в аналогичный период времени – в конце ноября - начале декабря.







