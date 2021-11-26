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Невиданная доходность - 6,5% в долларах США: в борьбу за валюту включается Миноблисполком

Сегодня появилась информация о том что готовятся к выпуску облигации Минского облисполкома (Указ No 459 от 25 ноября 2021 г. Об эмиссии облигаций Минского облисполкома) и ставки по этим облигациям достаточно высокие, особенно в валюте.


Вот посмотрите "... до 1 января 2022 г. представить документы для государственной регистрации выпусков облигаций:

номинированных в долларах США, на сумму до 91 000 тыс. долларов США со сроком обращения до 1 января 2042 г. с уплатой процентного дохода в размере 6,5 процента годовых;

номинированных в белорусских рублях, на сумму до 125 000 тыс. рублей со сроком обращения до 1 января 2036 г. с уплатой процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 1,5 процентного пункта, но не более 15 процентов годовых..."
 
Облигации будут размещаться через государственные Беларусбанк и Белагропромбанк: "...осуществить поэтапное размещение облигаций, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта (далее – облигации новых выпусков), путем закрытой продажи в валюте, в которой выражена их номинальная стоимость:

 - номинированных в долларах США, – ОАО «АСБ Беларусбанк» на сумму  до 43 550 тыс. долларов США и ОАО «Белагропромбанк» на сумму  до 47 450 тыс. долларов США;

- номинированных в белорусских рублях, – ОАО «Белагропромбанк» на сумму  до 125 000 тыс. рублей начиная с 1 января 2022 г..."
 
Валютные облигации поделили между банками практически поровну, а вот номинированные в белорусских рублях все отдали на размещение Белагропромбанку. 

Инфобанк напоминает, что Беларусбанк и Белагропромбанк в данный момент находятся в санкционном списке, но это вряд ли помешает их работе по размещению облигаций в Беларуси.

Теперь важная информация для тех, кто хочет инвестировать свои сбережения в данные облигации:
 
"...2. Установить, что:

2.1. досрочное погашение облигаций новых выпусков осуществляется Минским облисполкомом ежеквартально, начиная с I квартала 2026 г., в валюте, в которой выражена номинальная стоимость облигаций, с равномерным распределением по годам объема их досрочного погашения;..."

То есть досрочно погасить эти облигации вы сможете не ранее 1 квартала 2026 года. А это через 4 года.

В то же время белорусские банки предлагают валютные вклады на 13 месяцев с фиксированной ставкой в 5% годовых.

Еще один момент - уплата процентного дохода может производится в белорусских рублях, по согласованию с владельцем облигаций:

"... 2.2. уплата процентного дохода по облигациям новых выпусков, номинированным  в долларах США, осуществляется ежемесячно в долларах США в размере: 5,5 процента годовых – за счет средств областного бюджета Минской области; 1 процента годовых – за счет средств республиканского бюджета, передаваемых  в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области, в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком на дату уплаты процентного дохода;

2.3. уплата процентного дохода по облигациям новых выпусков, номинированным в белорусских рублях, осуществляется ежемесячно в белорусских рублях в размере: процентного дохода, предусмотренного в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа, уменьшенного на 2 процентных пункта, – за счет средств областного бюджета Минской области; 2 процентов годовых – за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области;

2.4. погашение (досрочное погашение) облигаций новых выпусков, номинированных в долларах США, и уплата процентного дохода по ним допускаются по согласованию с их владельцами в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к доллару США, установленному Национальным банком на дату исполнения обязательства;.."

Поэтому внимательно ознакомьтесь с выгодами от размещения своих средств в эти облигации.

Напоминаем, что это будут облигации Минского облисполкома, то есть государственные. Соответственно можно рассчитывать на то, что государство не допустит каких-то негативных моментов, в отличие от других заемщиков.

В то же время белорусские банки сейчас предлагают очень высокие ставки по валютным вкладам, к тому же сроки размещения меньше, и вся сумма вклада так же гарантируется государством.

Помните, что ваши сбережения - это ваша ответственность, поэтому внимательно разберитесь со всеми нюансами и делайте обдуманные инвестиции, с учетом всей доступной информации по условиям, выплатам, возможному развитию ситуации и т.д.
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