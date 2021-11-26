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Молдова выплатила долг "Газпрому"

Молдова погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов, сообщила пресс-служба компании "Молдовагаз".

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", — сообщила пресс-служба компании.

Парламент Молдовы по просьбе правительства в четверг в срочном порядке одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить деньги для оплаты задолженности перед "Газпромом" за газ, полученный в октябре и ноябре.

На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

Из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдовы 22 октября объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.
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