Квартира находится в одном из центральных районов города — Синдзюку. До 3 декабря идет прием заявок от людей старше 20 лет. Затем магазин выберет одного арендатора и сдаст ему жилплощадь до января 2023 года. Кроме арендной платы, жильцу придется оплачивать коммунальные счета.





На сайте магазина показали, как дизайнерам удалось обставить мебелью небольшое пространство. Специалисты сделали маленькую гостиную и кухню на первом ярусе, а для спального места соорудили второй. В качестве агента по недвижимости, который сдает крошечные апартаменты, выступила игрушечная фирменная акула.





«Проведя время в обширных водах Швеции и чувствуя себя некомфортно из-за того, что они слишком большие, он (акула Блахай) обнаружил, что в Токио много маленьких комнат, и это именно то, что он хотел. С тех пор он усердно работал с IKEA, чтобы показать, как создать собственное уютное пространство даже в небольшой комнате», — говорится в пресс-релизе.