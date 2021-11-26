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IKEA будет сдавать квартиру в Токио за доллар в месяц и принимает заявки от желающих

Шведская компания IKEA купила квартиру в Токио размером 10 квадратных метров, обставила ее и теперь будет сдавать за 99 иен (доллар) в месяц. Японское представительство магазина принимает заявки от потенциальных арендаторов

Квартира находится в одном из центральных районов города — Синдзюку. До 3 декабря идет прием заявок от людей старше 20 лет. Затем магазин выберет одного арендатора и сдаст ему жилплощадь до января 2023 года. Кроме арендной платы, жильцу придется оплачивать коммунальные счета.

На сайте магазина показали, как дизайнерам удалось обставить мебелью небольшое пространство. Специалисты сделали маленькую гостиную и кухню на первом ярусе, а для спального места соорудили второй. В качестве агента по недвижимости, который сдает крошечные апартаменты, выступила игрушечная фирменная акула.

«Проведя время в обширных водах Швеции и чувствуя себя некомфортно из-за того, что они слишком большие, он (акула Блахай) обнаружил, что в Токио много маленьких комнат, и это именно то, что он хотел. С тех пор он усердно работал с IKEA, чтобы показать, как создать собственное уютное пространство даже в небольшой комнате», — говорится в пресс-релизе.
Источник: snob.ru
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