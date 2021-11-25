



В прошлом году усадьбы посетило более 433 тысяч человек, сообщает «СБ. Беларусь сегодня». Это на 15,8% меньше показателей 2019 года. При этом 97,9% гостей составили белорусы. Еще 9130 человек были иностранцы из 64 стран. Свыше 68% зарубежных туристов — россияне.





При этом сумма оплаченных услуг в прошлом году по сравнению с 2019-м сократилась всего на 4,3% и составила 24,2 млн рублей. В среднем получается, что одна работавшая усадьба — а таких было 2776 из 2936 зарегистрированных — получила со стороны гостей свыше 8,7 тыс. рублей.





Впрочем, заработок конкретных объектов зависит от их популярности, расположения, комплекса услуг. В то же время, по сравнению с 2006 годом доходы усадеб выросли в 4880 раз.