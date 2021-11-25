Майнинговые компании начали покидать Казахстан из-за дефицита электроэнергии. Об этом Coindesk сообщил Дидар Бекбау, сооснователь компании Xive, которая закрыла дата-центр на 2,5 тыс. майнинговых установок в южной части страны.





По словам Бекбау, другие компании находятся в поиске площадок для релокации. В основном, майнеры переезжают в Россию и США, добавил Бекбау.





В октябре власти Казахстана ограничили майнерам потребление электроэнергии до 100 мегаватт (МВт). Меры были введены из-за дефицита электроэнергии, который был спровоцирован массовым притоком майнеров в страну.





По данным Cambridge Centre of Alternative Finance, в августе Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткойна. Это произошло после того, как майнеры массово покинули Китай из-за введения жестких ограничительных мер в отношении криптовалют.





После этого первое место по добыче биткойна в мире заняли США, а на третье место вышла Россия.