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Майнеры уходят из Казахстана из-за дефицита электроэнергии

По словам сооснователя компании Xive Дидара Бекбау, предприятия по добыче криптовалют переезжают в Россию и США.

Майнинговые компании начали покидать Казахстан из-за дефицита электроэнергии. Об этом Coindesk сообщил Дидар Бекбау, сооснователь компании Xive, которая закрыла дата-центр на 2,5 тыс. майнинговых установок в южной части страны. 

По словам Бекбау, другие компании находятся в поиске площадок для релокации. В основном, майнеры переезжают в Россию и США, добавил Бекбау.

В октябре власти Казахстана ограничили майнерам потребление электроэнергии до 100 мегаватт (МВт). Меры были введены из-за дефицита электроэнергии, который был спровоцирован массовым притоком майнеров в страну.

По данным Cambridge Centre of Alternative Finance, в августе Казахстан занял второе место в мире по майнингу биткойна. Это произошло после того, как майнеры массово покинули Китай из-за введения жестких ограничительных мер в отношении криптовалют. 

После этого первое место по добыче биткойна в мире заняли США, а на третье место вышла Россия.
Источник: bitnovosti.com
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