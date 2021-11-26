Белорусский рубль быстро девальвируется к валютной корзине, но скорость уже замедляется.





Судите сами, самый сильный удар белорусский рубль получил на торгах в среду. Стоимость корзины валют подскочила на 0,74%, это был самый быстрый рост за последние 4,5 месяца.





На торгах БВФБ в четверг трёхвалютная корзина подорожала на 0,37%, а в пятницу всего на 0,13%.





С начала недели белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,94%, а с начала ноября уже на 1,28%.





За скользящий год изменение стоимости корзины валют не такое драматическое — она подешевела всего на 1,18%.





Белорусский рубль вошёл в чёрную полосу и пока не собирается из неё выбираться. Доллар за последние 12 торгов подорожал 11 раз, а в тот единственный день, когда белорусский рубль укреплялся, доллар потерял лишь 0,0008 BYN.





Сегодня на бирже курс доллара поднялся ещё на 0,0199 BYN до 2,5593 BYN/USD. На текущей неделе американец укреплялся на всех без исключения торгах валютной биржи. Его стоимость выросла на 0,0741 BYN до максимума почти за 4,5 месяца.





Объём торгов долларом сегодня вырос до максимума за 4 недели — $42,6 млн.





С начала ноября курс доллара улетел вверх уже на 0,1367 BYN и полностью отыграл снижение предыдущих пяти месяцев.





Курс евро подскочил на 0,0275 BYN до 2,8761 BYN/EUR и с максимума за 22 дня поднялся до максимума за 50 дней.





Стоимость евро непрерывно растёт уже четвёртый день подряд. Его курс за это время укрепился на 0,0674 BYN.





С начала месяца евровалюта укрепилась на 0,0528 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0181 BYN до 3,3862 BYN/100 RUB.





Российский рубль неожиданно подешевел после двух уверенных укреплений на общую сумму 0,0432 BYN.





Сегодня объём торгов рублём РФ вырос до 1,5 млрд RUB (≈20,1 млн. USD). Это максимум за 7 месяцев.





С начала ноября стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0501 BYN.





Итоги четвёртой недели ноября 2021 на валютном рынке Беларуси

Вот уже четыре недели подряд доллар завершает ростом. Скорость укрепления доллара резко выросла. Так, если за три первые недели он подорожал на 0,0626 BYN, то всего за одну четвёртую недели его курс подскочил на 0,0741 BYN.





курс доллара +0,0741 BYN (+2,98%);

курс евро +0,0625 BYN (+2,22%);

курс российского рубля −0,0257 BYN (−0,75%);

корзина валют +0,94%.





Московская биржа

Российскому рублю сегодня досталось не только на бирже в Минске, но и в Москве.





Сегодня к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос почти на рубль до 75,5873 российских рублей — максимума за 7(!) месяцев.





Средневзвешенный курс евро к этому подскочил сразу на 1 рубль и 51 копейку до 85,19 RUB/EUR — максимума почти за два месяца.