



Это редкий случай в Беларуси, чтобы октябрьская средняя зарплата становилась текущим рекордным значением (обычно она редко превышает июльскую) – так получается только в годы высокого инфляционного приращения зарплат, когда зарплаты поднимаются вместе с быстрорастущими ценами, пишет Инфобанк.

В этом году так и происходит: инфляция бьёт многолетние рекорды, достигая двузначных значений, подстёгивая тем самым работодателей повышать зарплаты работникам.





Ну и, понятно, что средняя белорусская зарплата номинально увеличивается из года в год на двузначный процент тоже инфляционной поддержкой. Удельный вес которой не менее 90%в приросте. Часто годовой прирост средней зарплаты – инфляционный и на все 100%.

Октябрьская 2021 года средняя зарплата номинально выше октябрьской 2020-го на 15,1%, средняя октябрьская 2020-го, в свою очередь, выше октябрьской 2019-го на 14,4%, октябрь 2019-го к октябрю 2018-го – плюс 18,9% и т.д.





Рост же реальной зарплаты, с поправкой на официальный процент инфляции от Белстата, составил за год 3,8%: настолько, по государственной статистике, выросла за год средняя в стране октябрьская зарплата по своей покупательской способности – с учётом роста цен.

При этом надо учитывать, что этот рост реальной зарплаты в октябре 2021-го (к октябрю 2020-го) на 3,8% – это исходя из официальной инфляции (10,5% за год – октябрь 2021-го к октябрю 2020-го), в корректности показателя которой у многих в Беларуси есть сомнение.

Кроме того, увеличение средней зарплаты в октябре с сентября – традиционно: в Беларуси октябрьская средняя почти всегда выше сентябрьской. Это обычная сезонность показателя средней зарплаты, которая в Беларуси ярко выражена.

Однако в 2021 году месячный прирост средней зарплаты (октябрь к сентябрю) оказался наибольшим за 3 года – на 2,5%.

Итак, средняя зарплата в октябре – исторически рекордная в номинальном BYN-рублёвом выражении, и достигла этого пика, прежде всего, с помощью инфляционной поддержки.

Но есть и ещё очень важный в Беларуси зарплатный показатель, который в октябре достиг пикового значения. Это – средняя зарплата в долларовом эквиваленте.

По курсу доллара на конец месяца (по итогам последних в месяце валютных торгов БВФБ), средняя по Беларуси начисленная заработная плата (до уплаты налогов) составила в октябре $610.

С сентября средняя по стране долларовая зарплата увеличилась на $35. Это очень сильный $-прирост за месяц, такого для этого периода (октябрь к сентябрю) очень давно не было.

А настолько сильному долларовому приросту способствовало, кроме номинального, BYN-рублёвого прироста – ещё и сильнейшее падение курса доллара в октябре, сильнейшее с апреля 2020 года укрепление белорусского рубля за месяц.

26 октября доллар в Беларуси упал до 16-месячного минимума 2,4154 BYN/$. Последние в октябре валютные торги закончились курсом чуть выше – 2,4226 BYN/$. Но конечный курс сентября был выше намного ­– 2,5136 BYN/$.

За октябрь доллар подешевел к белорусскому рублю на 3,6%. Это даже больше, чем рост в октябре средней зарплаты (она выросла с сентября на 2,5%).





Последний раз средняя начисленная зарплата в Беларуси превышала $600 в месяц в 2014 году – 7 лет назад. Тогда же была достигнута исторически рекордная, в долларах по курсу конца месяца, зарплата – $626 – в июле 2014-го. Сейчас, как, видим, близко к максимуму.

В многолетней динамике амплитуда колебаний долларового размера средней зарплаты в Беларуси – очень высокая: часто стремительный рост $-эквивалента сменялся обвалами в моменты девальвации BYN-рубля к доллару.

Сильнейшие падения долларовых зарплат в Беларуси отмечены в мировой кризис 2009-го, в валютно-финансовый кризис 2011-го и в кризис 2014-16 гг.





Но среди октябрьских зарплат, средняя зарплата в Беларуси в октябре 2021-го – рекордная в долларах за всю историю.





Выросла и среднегодовая зарплата в Беларуси: за последние 12 месяцев (период «ноябрь 2020-го –октябрь2021-го») средняя зарплата за месяц составила $550 в эквиваленте.

Этот показатель растёт уже 8 месяцев: кризисный минимум был в феврале 2021-го – $510. А максимальная докризисная среднегодовая – $530 – была преодолена три месяца назад.

Скользящая годовая зарплата в долларовом эквиваленте очищена от сезонных и разовых факторов, и поэтому лучше и основательнее показывает динамику показателя.

Выше «сакральных $500» среднегодовая зарплата в Беларуси держится уже более 2-х лет. Теперь она – наибольшая с марта 2015-го. Исторически рекордная – $595, была в 2014-м.





В Минске в октябре 2021-го средняя начисленная зарплата выросла до $850 – исторически рекордного значения. Превысив прежние максимумы, что были в 2013-14 гг.

Это объясняется увеличением количества очень высокооплачиваемых работников, прежде всего – IT-шников.

А вот в Могилёвской области средняя зарплата в октябре не достигла и $500. И вообще все «среднеобластные» зарплаты не превышают «среднереспубликанскую» (только Минская область на этом уровне). Среднюю по Беларуси зарплату «вытягивает» Минск.





Итак, средняя зарплата в октябре 2021 года:





исторически рекордная номинальная в белорусских рублях





рекордная за 7 лет в долларовом эквиваленте





исторически рекордная в долларах среди октябрьских зарплат





наибольшая в долларах за 6,5 лет среднегодовая (средняя за 12 месяцев)





исторически рекордная в долларах средняя по г.Минску.





И всё это – благодаря инфляционному приращению, и ещё больше – падению по итогам октября курса доллара в Беларуси.





Но все эти октябрьские пиковые значения таковыми и останутся, возможно, очень надолго – в ноябре уже точно будет сильное падение средней зарплаты в Беларуси в долларах.

Во-первых, в традиционной сезонности показателя, ноябрьская средняя почти всегда ниже средней октябрьской. То есть падение ожидается даже в белорусских рублях.

Во-вторых, рост экономики Беларуси замедляется три месяца, а в ноябре даже возможно падение ВВП (к ноябрю прошлого года) – это явно не способствует росту зарплат.

В-третьих, и это самое главное – в ноябре быстро растёт курс доллара: белорусский рубль ослабляется даже с большей скоростью, чем укреплялся в октябре.

За 25 дней ноября доллар в Беларуси вырос уже на 4,85% (это – свыше 70% годовых роста) – до 2,5394 BYN/$.





Это значит, что средняя белорусская зарплата в ноябре даже по сегодняшнему курсу, а он может ещё вырасти, упадёт до $570.

А если к концу года курс превысит 2,7 BYN/$, что выглядит вполне вероятным (особенно на фоне начинающихся в декабре санкций США), то и средняя декабрьская зарплата, которая в Беларуси всегда самая большая, намного превышающая все остальные в году, окажется в долларах ниже октябрьской.

Если это так и произойдёт, что доллар превысит 2,7 BYN к концу 2021 года, то октябрьская средняя зарплата надолго останется наибольшей последних лет в долларах, а исторически рекордной так и останется та самая июльская уже далёкого 2014 года.

Но это ещё «полбеды»: с ростом курса доллара быстрее пойдут вверх цены: инфляция ещё больше ускорится. А это уже – реальное падение зарплат.