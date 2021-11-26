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Нацбанк предупредил об опасности накачки экономики деньгами

Вопросы возможного перехода на таргетирование инфляции, снижения инфляционных показателей, а также большей независимости Нацбанка обсудили на днях эксперты во время круглого стола.

Нацбанк предупредил об опасности накачки экономики деньгами
Нужно как можно скорее перейти к режиму таргетирования инфляции, полагает начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик. Она также отметила, что ориентир по инфляции лучше утверждать не каждый год, а на три года.

Кроме того, по мнению эксперта, Нацбанку нужно больше операционной самостоятельности. 

Прозвучали и другие точки зрения. В данный момент о переходе на режим таргетирования инфляции не может быть и речи, так как для этого пока нет предпосылок, считает независимый экономист Игорь Пелипась. 

Эксперт также высказал свое мнение об инфляционных ожиданиях, большей независимости регулятора и по другим вопросам.

Мирончик: режим таргетирования инфляции поможет снизить инфляцию

Наталья Мирончик сказала, в частности: «Мы считаем: чтобы стабилизировать инфляцию и обеспечить базовые фундаментальные условия для повышения потенциала роста экономики, нам необходимо как можно скорее создать все необходимые условия и осуществить переход к режиму таргетирования инфляции. Такой режим поможет нам снизить инфляцию, стабилизировать инфляционные ожидания, повысить доверие к белорусскому рублю».

Эксперт также сообщила, что Нацбанк предлагает, чтобы цели по инфляции утверждались главой государства ежегодно на три года, а не на год, как сейчас, а также предоставить Нацбанку право осуществлять собственные макропрогнозы.

По ее словам, в Нацбанке уверены, что утвержденный в начале ноября интеграционный пакет документов "союзного государства", который включает и программу по гармонизации денежно-кредитной политики двух стран, будет способствовать скорейшему формированию условий для перехода Нацбанка к режиму таргетирования инфляции.

Режим таргетирования инфляции предполагает, в частности, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции. Основное воздействие монетарной политики осуществляется, как правило, через канал процентной ставки.

Наталья Мирончик отметила, что центральным банкам благодаря режиму таргетирования инфляции лучше прогнозировать и обосновывать свои решения. Этот режим позволяет повысить роль процентной ставки в экономике, а также гибкость центральных банков и дает им большую свободу.

Денежное стимулирование экономики целесообразно только при инфляции ниже 3%, сказала эксперт. Инфляция в таком случае должна быть ниже 3% устойчиво долгие годы. Только достигнув ценовой стабильности можно расширять денежное предложение для поддержания роста экономики. 

По мнению эксперта, в настоящее время вмешательство государства в ценообразование не способствует развитию рыночных механизмов. Также Нацбанку нужно больше операционной самостоятельности.

Эксперт Нацбанка также обратила внимание на проблемы директивного кредитования, высокого государственного долга в иностранной валюте, которые можно решать только через низкую и стабильную инфляцию.

Нужно быть осторожными с экспериментами – Пелипась

Участник круглого стола Игорь Пелипась высказал свое мнение, как исследователь и независимый экономист.

В отношении режима монетарного таргетирования, который оказался успешным в Беларуси, эксперт отметил, что ведь этот режим не работает автоматически. «Здесь говорили, что он мало где в мире используется. У нас он сработал по той причине, что между операционной промежуточной целью и инфляцией существовали определенные связи. 

Скажем так, операционный инструмент был экзогенен по отношению к промежуточному денежному агрегату, денежный агрегат был экзогенен к инфляции. Именно поэтому это и сработало. Если бы такие эмпирические связи не существовали, то, возможно, этот режим потерпел бы фиаско. 

Но что интересно: исследования за многие годы показывают, что вот эти связи в Республике Беларусь на удивление устойчивы. То есть эти связи работают. И что касается влияния избыточных денег на инфляцию, мы с этим столкнемся точно так же, как мы сталкивались уже неоднократно, если опять расслабимся и вернемся к тем экспериментам, которые уже многократно были».

«Здесь вот интересный тезис прозвучал о том, что почему бы нам не «сделать» инфляцию из года в год 15% или больше. И будет у нас определенность и так далее. Во-первых, стабильность, когда 15% и выше, не будет обеспечена – будет сначала 15%, потом 20%, потом 150%, примерно в такой последовательности. 

Но здесь важно другое: какие-то моменты, видимо, не очень приемлемы для нашей социально экономической модели, – продолжил эксперт. – Если мы согласимся на ориентир по инфляции 15%, то будем иметь 50%, скорее всего. Ведь инфляция такая интересная штука, от нее же не все страдают, от нее получают выгоду, иначе кто бы продвигал эти идеи. 

И получают выгоду те, кто находится ближе к точке получения вот этих первых денег. А кто дальше всех от получения денег будет находится? Население и его самые уязвимые слои. 

В итоге как бы так не получилось, что говоря о социальной ориентированности, мы получим то, что пострадают как раз те слои населения, которые мы в первую очередь и хотим защитить. Это вот важный момент, на это надо обращать внимание».

Эксперт также обратил внимание на опубликованную пару месяцев назад работу сотрудников Нацбанка, которая была посвящена инфляции, распространению слухов и всяких «прочих ужасов». Там очень хорошо показано, как через определенные СМИ, информационные каналы нагнеталась паника по поводу банковской системы, цен и т.д., напомнил он. 

По его мнению, это очень серьезная проблема. «И надо отдать должное нашей банковской системе и Национальному банку – система выстояла, несмотря ни на что. Скажем так, с потерями, ее штормило существенно, но чего-то катастрофического не случилось. 

Но в статье есть один очень важный и настораживающий момент по опросам населения. Рост цен по порядку восприятия угроз стоит на втором месте после страха войны. Поэтому, на мой взгляд, очень осторожно нужно со всем этим в нашей ситуации обращаться, с экспериментированием в области режимов монетарной политики. 

Потому что, пытаясь сделать что-то хорошее, мы можем запустить такой механизм, что какие-то события прошлого года могут показаться безобидными шалостями», – сказал Игорь Пелипась.

Для режима таргетирования инфляции пока нет предпосылок

Вот что думает экономист по поводу режима таргетирования инфляции в Беларуси: 

«На мой взгляд, в данный момент о переходе на режим таргетирования инфляции не может быть и речи. Нету для этого предпосылок, нет развитых финансовых рынков, у нас инфляция двухзначная и т.д. То есть не можем мы никоим образом в следующем году взять и перейти на режим таргетирования инфляции. Скажем так: как ориентир – да, как цель, к которой можно стремиться, – да. 

Как некая дорожная карта по созданию инструментария, модельного аппарата, разных подходов к прогнозированию инфляции, к отработке механизмов коммуникации с обществом – да. Но перейти мы пока, конечно же, не сможем. Даже с учетом того, что инфляция у нас достаточно высокая».

Об инфляционных ожиданиях

Эксперт отметил, что инфляционные ожидания в основном определяются по опросам. И «никаким другим разумным образом» они не измеряются.

«Как правило население воспринимает инфляцию существенно выше, чем она есть. То же самое происходит и с опросами Нацбанка. Причем это превышение обычно в два и более раза. Когда мы опрашиваем предприятия, бизнес, то здесь более-менее понятно, что при определенных условиях высокие инфляционные ожидания будут отражаться в их бизнес-планах. 

А население... Когда, допустим у нас инфляция была 5%, а люди говорят, мол, «ощущаю 15%». Ну и что? И как и на что это влияет? Они что все побежали в обменники и усилили давление? Если да, то, наверное, влияет. Если нет, то это всего-навсего их мнение. Я хотел акцентировать тут внимание, потому что это важный момент будущего перехода на таргетирование инфляции. Это вопрос ожиданий и, наверное, все-таки надо совершенствовать эту работу по их учету.

Эксперт: я противник мегасамостоятельности центробанка

«Вот я вам честно скажу: я противник идеи какой-то абсолютной мегасамостоятельности центрального банка как государства в государстве. На мой взгляд, это такой радикальный подход. Мы имеем то, что имеем. У нас есть определенная политическая система и наш Национальный банк, как я понимаю, встроен в эту политическую систему. 

И он имеет такие полномочия и столько, сколько эта система подразумевает, исходя из отношений тех или иных центров принятия решений. Поэтому я себе слабо представляю в нашей системе, даже после принятия новой Конституции, что радикально что-то изменится. 

И, скажем, наш центробанк вдруг сможет автономно что-то сделать вне общего контекста, что приведет к стагнации, во имя 3% (инфляции – Прим.). И кстати, у нас двухзначная вообще величина по инфляции. О чем мы говорим, о каких 3%?», – сказал Игорь Пелипась.

Как сообщалось, Нацбанк ставит цель по инфляции в 2022 году 6%, сообщила начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик. 

По поводу ставки рефинансирования представитель Нацбанка сказала во время круглого стола: «Надо будет – повысим. Самое главное, чтобы ставки в экономике, доходы сберегателей были положительными в реальном выражении. И чтобы кредитование тоже не было бесплатным».

По итогам октября инфляция в годовом выражении в Беларуси достигла 10,5%.
Myfin.by
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