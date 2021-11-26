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Белорусские транспортники потеряли грузы и пассажиров

В 2021 году валовые показатели перевозок упали, как и в кризисном 2020-м.

Белорусские транспортники потеряли грузы и пассажиров
За 10 месяцев 2021-го перевозки грузов на транспорте в тоннах сократились на 3,2%. При этом в январе-октябре 2020-го тоже было снижение тоннажа – на 7,5%, а в 2019-м за тот же период – на 5,7%.

Падение перевозок в весовом эквиваленте идет уже третий год подряд, отмечают banki24.by. Совокупно потери в перевезенных грузах к уровню 2018 года составили 15,6%. В пересчете на тонны снижение перевозок составило 59,1 млн т.

Перевозки пассажиров упали за 10 месяцев на 4,6% к отметкам 2020 года. В кризисном 2020 году снижение по итогам 10 месяцев достигало 17,5%.

За 9 месяцев 2021-го сократилась среднесписочная численность персонала на транспорте и в сфере логистики – на 3,2% к уровню 2020 года (против 1,7% по экономике), в том числе по сухопутному и трубопроводному транспорту – на 3,6%.

Количество увольнений в 2021 году превышает количество закрытых кандидатами вакансий. За 9 месяцев в сфере транспорта и логистики было уволено на 5,4 тыс. человек больше, чем принято на работу. По сухопутному и трубопроводному транспорту чистый отток кадров составил 3,8 тыс. человек.

В 2021 году в среднем по отрасли на 100 уволенных приходилось менее 80 принятых.

Средняя рентабельность продаж по флагманам транспорта за 9 месяцев составила 8,1%. Однако медианный показатель рентабельности существенно ниже. Смотрите сами: в январе-сентябре 2021-го около 25,4% флагманов отрасли были нерентабельны (несли убытки с продаж), а еще 35,6% имели рентабельность в пределах 0-5%. Это значит, что медиана по рентабельности на транспорте ниже 5%.

Суммарные долги флагманских организаций транспорта к 1 октября 2021-го достигли 7,212 млрд рублей. За 9 месяцев флагманы отрасли направили на погашение кредитов и займов 2,162 млрд рублей (+27,9% к 2020 году).
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