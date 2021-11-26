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Согласно Crunchbase, в 2019 году эту оценку получило 5 молодых компаний. В 2020-м таких было 15, а уже сейчас в 2021-м их количество удвоилось до 30. Кроме того, пишет Dev.by, нынешний год стал рекордным по объёму венчурных инвестиций, а общее число стартапов-единорогов, по подсчётам площадки, недавно впервые перевалило за 1000. К слову, у Crunchbase есть ещё два критерия десятирогов: это должны быть частные компании с венчурными инвестициями.





Первым в мире десятирогом была Facebook (теперь известная как Meta). В 2007 году Microsoft вложила в соцсеть $240 млн за небольшую долю — 1,6%, обеспечив ей оценку в $15 млрд.





Далее десятирогом в 2009 году стала Alibaba. В ходе очередного инвестраунда спустя ещё два года её оценили уже в $32 млрд. Следующих стартапов с оценкой $10+ млрд пришлось ждать 5 лет, но зато их было сразу семь: Snap, Dropbox, Xiaomi, Uber, Palantir, Airbnb и Flipkart. За всю историю такую оценку получило 84 стартапа, из которых 51 по-прежнему в списке единорогов Crunchbase.





С момента дебюта на бирже Facebook в 2012 году публичным стал 31 десятирог. У большинства из них рыночная капитализация выше максимальной оценки до листинга.





12 десятирогов в 2021 году вышли на биржу или были поглощены. Три из этих компаний — производитель электромобилей Rivian, игровая платформа Roblox и конструктор сайтов Squarespace — получили статус десятирога в текущем году, все они провели IPO.





90 стартапов сейчас имеют оценку от $5 до $10, так что в 2022 году десятирогов должно стать ещё больше.







