







Ранее, пишет Office Life, компанию почти полностью купил холдинг Multi Group, за которым стоит армянский бизнесмен Гагик Царукян.





Армянский предприниматель должен в течение 10 лет вложить в компанию не менее 25 млн рублей. В том числе деньги должны пойти на модернизацию. Multi Group Царукяна занимается гостиничным бизнесом, продажей автомобилей, производством алкоголя (в том числе коньяка «Арарат») и т. д. На родине, в Армении, Царукяна обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело.