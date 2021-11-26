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Инвесторы вложат в «Брестское пиво» почти миллион через допэмиссию

ОАО «Брестское пиво» дополнительно выпускает акции на 999 999 рублей. Эмиссия размещается по закрытой подписке до мая 2022 года.



Ранее, пишет Office Life, компанию почти полностью купил холдинг Multi Group, за которым стоит армянский бизнесмен Гагик Царукян.

Армянский предприниматель должен в течение 10 лет вложить в компанию не менее 25 млн рублей. В том числе деньги должны пойти на модернизацию. Multi Group Царукяна занимается гостиничным бизнесом, продажей автомобилей, производством алкоголя (в том числе коньяка «Арарат») и т. д. На родине, в Армении, Царукяна обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело.
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