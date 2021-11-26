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В Гомеле на бывших площадях завода торгового оборудования одобрили строительство бизнес-центра

Это будет крупное строение ориентировочной площадью 10 тыс. квадратных метров для продажи товаров непродовольственной группы.


Как рассказал городскому журналу «Белка» заместитель главы администрации Советского района Гомеля Сергей Корнеев, в настоящее время идёт процедура смены собственника зданий и земельного участка, расположенного на улице Барыкина в районе магазина «Мартин».

Все имеющиеся неиспользуемые здания до улицы Безымянной и за «Мартином» будут снесены.



Окончательно площадь нового здания, величина и расположение автомобильной парковки станут известны после определения границ санитарно-защитной зоны. Уточним, она должна составлять не менее 50 метров от объекта до жилых домов 2-го Былинного проезда. Этим домам планы пришедшего застройщика ничем не угрожают.

Нового собственника Корнеев пока не называет, известно только, что это будет белорусский инвестор с долей европейского капитала. Если препятствий не возникнет, то фактически снос произойдет в 2022 году, а новое строительство в 2023 году.

Фото: Вячеслав Коломиец

В 2010 году Гомельский завод торгового оборудования по решению «Белкоопсоюза» переехал на свою вторую производственную площадку на улице Владимирова, территория у транспортного кольца на улице Барыкина была продана. Сегодня завод продолжает выпускать мебель и оборудование для торговых залов, а также широкий ассортимент упаковки.
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