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Польша увеличивает для украинцев до двух лет период работы без разрешения

Польский Сейм поддержал законодательные изменения по увеличению с шести месяцев до двух лет периода, на протяжении которого украинцы смогут работать в стране на основании декларации о поручении работы (т.н. "освядченя").


Об этом пишет Biz.liga.net со ссылкой на Европейскую правду.

Сейчас декларация о поручении работы иностранцу дает право работать в Польше в течение шести месяцев в году, а получение следующего "освядченя" требует перерыва в полгода. 

Увеличение данного периода до двух лет даст возможность иностранным рабочим получать карьерные повышения и более высокую зарплату. Также это упростит работу польским чиновникам. 

Изменения в законодательстве должен одобрить Сенат, после чего документ поступит на подпись президенту Польши. 

Изменения вступят в силу через 14 дней со дня публикации, скорее всего, в первом квартале 2022 года, прогнозирует издание. 

Новые правила, кроме украинцев, коснутся также иностранных рабочих из Беларуси, России, Грузии, Армении и Молдовы. 

Польша объявила о начале работы по изменению законодательства, касающегося трудоустройства иностранцев, в мае текущего года.    

Предполагалось, что новые правила сократят время для получения разрешений иностранными рабочими, уменьшат количество формальных процедур при получении разрешений. 

Отдельным приоритетом указывалось создание условий для средне- и долгосрочной миграции работников.

- В июне 2020 года Нацбанк Польши показал, что в период 2013-2018 годов рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%. Аккумулятивным итогом вклад украинских заробитчан составил 13% прироста ВВП Польши за данный период.   

- В 2021 году украинцы чаще стали ездить на работу в Германию, чем в Польшу, из-за более высокой зарплаты.  

- В мае 2021 года Польша анонсировала законодательные изменения по упрощению доступа на свой рынок иностранных рабочих. 
Источник: Роман Брыль
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