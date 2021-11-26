



Об этом пишет Biz.liga.net со ссылкой на Европейскую правду.





Сейчас декларация о поручении работы иностранцу дает право работать в Польше в течение шести месяцев в году, а получение следующего "освядченя" требует перерыва в полгода.





Увеличение данного периода до двух лет даст возможность иностранным рабочим получать карьерные повышения и более высокую зарплату. Также это упростит работу польским чиновникам.





Изменения в законодательстве должен одобрить Сенат, после чего документ поступит на подпись президенту Польши.





Изменения вступят в силу через 14 дней со дня публикации, скорее всего, в первом квартале 2022 года, прогнозирует издание.





Новые правила, кроме украинцев, коснутся также иностранных рабочих из Беларуси, России, Грузии, Армении и Молдовы.





Польша объявила о начале работы по изменению законодательства, касающегося трудоустройства иностранцев, в мае текущего года.





Предполагалось, что новые правила сократят время для получения разрешений иностранными рабочими, уменьшат количество формальных процедур при получении разрешений.





Отдельным приоритетом указывалось создание условий для средне- и долгосрочной миграции работников.





- В июне 2020 года Нацбанк Польши показал, что в период 2013-2018 годов рабочие из Украины ежегодно обеспечивали прирост польского ВВП на 0,5%. Аккумулятивным итогом вклад украинских заробитчан составил 13% прироста ВВП Польши за данный период.





- В 2021 году украинцы чаще стали ездить на работу в Германию, чем в Польшу, из-за более высокой зарплаты.





- В мае 2021 года Польша анонсировала законодательные изменения по упрощению доступа на свой рынок иностранных рабочих.



















