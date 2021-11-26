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В Беларуси согласовывают указ регулирующий вопросы ответственности за неоплату парковки

Сейчас на согласовании находится указ №589, регулирующий вопросы ответственности за неоплату парковки. Если раньше уровень оплачиваемости составлял до 80 %, теперь этот показатель упал до 35 %, сообщил 23 ноября генеральный директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш.



От оплаты мест на платных парковках Минска в бюджет города поступает 170–180 тыс. рублей в месяц, пишет "Минск-Новости".

Однако, по мнению руководителя, когда будет введена ответственность за неуплату за парковочные места, эта сумма увеличится. Сегодня такая ответственность не предусмотрена. А контролируют этот сегмент сферы услуг 20 инспекторов парковок с помощью приложения на планшете.
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