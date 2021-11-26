







От оплаты мест на платных парковках Минска в бюджет города поступает 170–180 тыс. рублей в месяц, пишет "Минск-Новости".





Однако, по мнению руководителя, когда будет введена ответственность за неуплату за парковочные места, эта сумма увеличится. Сегодня такая ответственность не предусмотрена. А контролируют этот сегмент сферы услуг 20 инспекторов парковок с помощью приложения на планшете.