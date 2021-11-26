Согласно информации, размещенной на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявление «БНК-Украина» о получении лицензии на поставку природного газа на украинский рынок было направлено этому ведомству в конце октября текущего года.





О том, что «БНК-Украина», пишет Ежедневник, являющаяся крупнейшим зарубежным белорусским бизнесом и входящая в топ-35 важнейших компаний Украины (35-40% местного рынка нефтепродуктов), намерена диверсифицировать свою деятельность, в сентябре 2021 года заявил ее генеральный директор Евгений Поспелов. На международной конференции, проходившей в Минске, он, в частности, отметил, что намерен создать из «БНК-Украина» «настоящую трейдинговую структуру».





«На сегодняшний день мы опираемся только на классические нефтепродукты, такие как дизельное топливо, бензины и СУГ. Но я хочу, чтобы у нас было еще несколько точек опоры», - отметил тогда Евгений Поспелов, подчеркнув, что ими могут стать рынки электроэнергии и природного газа.





Однако, по крайней мере, на рынке природного газа Украины для «БНК-Украина» пока поставлен крест.





НКРЭКУ на своем заседании, состоявшемся на прошлой неделе, отказала «БНК-Украина» в лицензии на поставки природного газа. Были названы причины, повлиявшие на отрицательное для белорусского трейдера решение.





Во-первых, регулятор выявил «несоответствие соискателя лицензии на лицензионные условия». Во-вторых, комиссия обнаружила информацию «об осуществлении контроля за деятельностью предприятия резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины».





В первом случае претензии вызвало отсутствие на сайте «БНК-Украина» обязательных данных, необходимых для получения лицензии на поставки природного газа, а также то, что компания не предоставила «информацию об участниках (акционерах) третьего-пятого уровней, обладающих долей (паем, акциями) в уставном (складочном, паевом) капитале соискателя лицензии».





Вторая часть претензий более серьезная. Как подчеркнула НКРЭКУ, в случае выдачи лицензии «БНК-Украина» нарушаются положения двух законов Украины – «О защите экономической конкуренции» и «Об обороне Украины».





В частности, НКРЭКУ выявила, что «опосредованный контроль над «БНК-Украина» осуществляют юридические лица, которые являются резидентами Российской Федерации». По текущим украинским законам – это угроза военной безопасности Украины.





В решении не приводятся данные о «российском следе» в «БНК-Украина». Но это открытая информация. Согласно данным госреестров и сайтов компаний, учредителями трейдера являются «Белорусская нефтяная компания» (БНК) (56,5%) и «Белоруснефть» (43,5%). В свою очередь долями в БНК владеют «Белоруснефть» (52% акций), а также «Мозырский НПЗ» (24%) и «Нафтан» (24%). Судя по всему, скрытую угрозу для национальной безопасности в НКРЭКУ увидели в «участниках третьего и четвертого уровней» – в российских акционерах Мозырского НПЗ. Де-юре 42,58% мозырского предприятия с 1994 года принадлежит НГК «Славнефть», которой в свою очередь владеют два нефтегазовых гиганта России - «Роснефть» и «Газпром нефть».





Впрочем, как сказано в решении, «соискатель лицензии после устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения, может подать в НКРЭКУ новое заявление». Для этого ему, в числе прочего, придется «предоставить подтверждение от Антимонопольного комитета Украины об отсутствии осуществления контроля за деятельностью «БНК-Украина» резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины». То есть - документы, по которым россияне продали свою долю в Мозырском НПЗ белорусскому или же другим инвесторам.



