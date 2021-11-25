В России уничтожили 1,4 тонны мясной продукции из Беларуси
Сотрудники Смоленской таможни обнаружили в грузовом отсеке авто из Беларуси подконтрольную госветнадзору продукцию, которая перевозилась с грубыми нарушениями, сообщает Россельхознадзор.
Фото: pixabay.com
Для проведения контроля авто предоставили специалистам Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
Было установлено, что за первыми рядами ящиков с готовой мясной продукцией были скрыты мясо говядины, говяжьи субпродукты и свиной шпик общим весом около 1,4 тонны. Сообщается, что они перевозились без документов, подтверждавших происхождение, качество, безопасность и эпизоотическое благополучие местности вывоза.
Кроме этого, транспортировка осуществлялась навалом в антисанитарных условиях совместно с посторонними предметами, с грубым нарушением температуры.
Груз задержали. Пробы продукции направлены на исследование в лабораторию. После получения отрицательных результатов экспертиз и завершения проверочных мероприятий продукцию утилизировали. Перевозивший груз гражданин Беларуси привлечен к административной ответственности, пишет reform.by
22:23 25/11/2021
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