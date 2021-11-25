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У Союзного государства может появиться единая авиаслужба

Одним из важных следствий подписанных на Госсовете Союзного государства 28 интеграционных программ станет реализация равных тарифных условий при аэронавигации и оказании услуг аэропортов.

 Будут также сняты ограничения по частоте и унификации регулирования летной годности. Кроме того, в рамках Союзного государства может быть создана объединенная авиационная администрация. "СОЮЗ" выяснял, что от этого новшества получат граждане Беларуси и России.
 
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Инициативу о создании администрации озвучил директор Департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский. Задуматься об этом заставляют санкции, а также реализация пакета дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

Кстати, подобные объединения в мире уже существуют. Например, Федеральная авиационная администрация (FAA) в США, которая регулирует коммерческие и гражданские перевозки, выдает и приостанавливает пилотные сертификаты...

В Евросоюзе, в свою очередь, действует Европейское агентство авиационной безо­пасности, оно занимается исследованиями в области безопасности, выдачей разрешений на полеты иностранным авиакомпаниям и консультациями при разработке европейского авиационного законодательства.

- Мы понимаем, что это объединение принесет пользу для "Белавиа", которая в данный момент находится под неправомерными санкциями со стороны Евросоюза, - рассказал "СОЮЗу" исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. - Системным решением, которое позволило бы ослабить санкции, могла бы стать интеграция авиационных отраслей Беларуси и России. Мы единое Союзное государство, и в этом случае европейцы расширять свои санкции не станут.

Новая служба сможет на более качественном уровне развивать общий авиапарк и противостоять внешним угрозам
"Белавиа", считает Олег Пантелеев, крупный перевозчик даже по меркам российского рынка. "Это бы усилило конкуренцию и на внутреннем российском рынке. А для потребителя любое усиление конкуренции - безусловный плюс".

Правда, здесь есть один важный нюанс: сегодня на внутреннем российском рынке переизбыток предложений. Российский бизнес вряд ли будет заинтересован в появлении еще одного претендента на пассажиров. С другой стороны, "в случае создания объединенной авиационной администрации российская сторона получила бы возможность предложить авиакомпании "Белавиа" заменить парк на воздушные суда российского производства, а это большой плюс для отечественного авиапрома".

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Недавно появились новости, которые бросают еще одну монету в копилку возможного создания объединенной авиационной администрации. Она сможет на более качественном уровне не только развивать общий авиапарк и принести пользу пассажирам, но и совместными усилиями противостоять внешним воздействиям.

Так, ряд источников российских СМИ заявил о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в связи с ситуацией с мигрантами на границе Польши и Беларуси. И хотя потом эта информация была опровергнута официальным представителем Евросоюза Петером Стано, нельзя исключать, что ситуация не повторится, но уже в другом ключе и по другому поводу.
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