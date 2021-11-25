В этом постановлении белорусским банкам рекомендуются определенные ставки по кредитам:





"... по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 15,79 процента годовых;





по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики Беларусь, Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов), – 20,55 процента годовых..."





По сравнению с предыдущим постановлением ставки выросли. Для юридических лиц на 6,18% (было 14,87 процента годовых). Для физических лиц на 8,04% (было 19,02 процента годовых).





В ближайшее время банки начнут поднимать ставки по кредитам для своих клиентов.





Постановление вступает в силу с 1 декабря и действует до 1 января 2022 года, пишет infobank.by



