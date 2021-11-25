



В беларуском реестре указано, что права на знак в Беларуси — у компании «Айскинг». Регистрация истекает в 2028 году. Права защищены на использование этого названия для игрушек, а также различных продуктов питания.





ООО «Тимоша» намерено добиться частичного прекращения правовой охраны. То есть, скорее всего, россиян интересуют какие-то конкретные товарные группы.





В банке данных российской налоговой службы есть три действующих ООО «Тимоша» в разных регионах РФ. У всех этих компаний основной вид деятельности — торговля.





«Айскинг» работает в той же сфере: продает продукты питания оптом.





«ПрофитФудТрейд» также торгует продовольствием, а еще, как гласит реестр, косметикой и парфюмерией.