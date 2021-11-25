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Российская компания судится с беларуской за товарный знак "Тимоша"

ООО «Тимоша» (Россия) подало иск к ОДО «Айскинг», а также к ООО «ПрофитФудТрейд». Процесс идет в Верховном суде Беларуси. Российская сторона хочет получить права на товарный знак «Тимоша».


В беларуском реестре указано, что права на знак в Беларуси — у компании «Айскинг». Регистрация истекает в 2028 году. Права защищены на использование этого названия для игрушек, а также различных продуктов питания. 

ООО «Тимоша» намерено добиться частичного прекращения правовой охраны. То есть, скорее всего, россиян интересуют какие-то конкретные товарные группы.

В банке данных российской налоговой службы есть три действующих ООО «Тимоша» в разных регионах РФ. У всех этих компаний основной вид деятельности — торговля. 

«Айскинг» работает в той же сфере: продает продукты питания оптом. 

«ПрофитФудТрейд» также торгует продовольствием, а еще, как гласит реестр, косметикой и парфюмерией.
Источник: Office Life
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