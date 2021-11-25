Решение Lush связано с негативным влиянием платформ на психику пользователей.





Представители бренда отмечают, что не намерены возвращаться в соцсети, пока диджитал-компании не предпримут действий для создания «более безопасной среды для пользователей».





«Соцсетям пора прислушаться к реальности. К тому, как они влияют на психическое здоровье людей, как их алгоритмы бесконечно генерируют контент вне зависимости от того, хорошо это для пользователей или плохо», — заявил представитель Lush Джек Константин.





По мнению бренда, существующие алгоритмы также затрудняют коммуникацию с пользователями.





«В соцсетях становится труднее общаться с покупателями напрямую. Мы устали бороться с алгоритмами и не хотим платить за то, чтобы попасть в вашу ленту», — отметил бренд. При этом Lush сохранит свои аккаунты в твиттере и ютьюбе, где, по мнению компании, созданы «лучшие каналы коммуникации».