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Известный бренд косметики отказывается от ведения аккаунтов в соцсетях - слишком токсично

Британский офис бренда косметики Lush объявил, что откажется от ведения соцсетей, об этом сообщает BBC.

Решение Lush связано с негативным влиянием платформ на психику пользователей. 

Представители бренда отмечают, что не намерены возвращаться в соцсети, пока диджитал-компании не предпримут действий для создания «более безопасной среды для пользователей».

«Соцсетям пора прислушаться к реальности. К тому, как они влияют на психическое здоровье людей, как их алгоритмы бесконечно генерируют контент вне зависимости от того, хорошо это для пользователей или плохо», — заявил представитель Lush Джек Константин.

По мнению бренда, существующие алгоритмы также затрудняют коммуникацию с пользователями. 

«В соцсетях становится труднее общаться с покупателями напрямую. Мы устали бороться с алгоритмами и не хотим платить за то, чтобы попасть в вашу ленту», — отметил бренд. При этом Lush сохранит свои аккаунты в твиттере и ютьюбе, где, по мнению компании, созданы «лучшие каналы коммуникации».
Источник: marketing.by
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