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Что будет с инфляцией и курсом рубля в 2022-м? Версия ЕАБР

Евразийский банк развития подготовил прогноз - 2022 по экономике стран-членов ЕАЭС, основным из внешних факторов влияния на белорусскую экономику банк называет западные санкции.

Благодаря расширению внешнего спроса и сильной динамике IT-сектора по итогам текущего года рост белорусского ВВП оценивается вблизи 2%, период активного восстановления экономики завершился по итогам второго квартала, когда ВВП на 1,5-2% превысил допандемийный объем, в дальнейшем динамика экономической активности ослабла и в 4 квартале объем ВВП оценивается вблизи допандемийных значений, говорится в докладе ЕАБР.

В будущем году экономическая активность в Беларуси прогнозируется сдержанной, связано это с повышенной неопределенностью и последствиями ограничений, введенных западными странами, а также сдерживающими условиями рыночного кредитования, отмечают в банке.

Пока велика неопределенность влияния санкций и того, как быстро адаптируется к ним белорусская экономика, и в связи с этим при неблагоприятном развитии событий нельзя исключать снижения ВВП в будущем году более чем на 1%, отмечают специалисты.

В ЕАБР ожидают, что в условиях сдержанного внутреннего спроса инфляция в Беларуси в 2022 году замедлится, в базовом сценарии она ожидается в размере 7,4 % по итогам 2022 года в сравнении после 10% на конец текущего года

Дополнительными факторами, влияющими на снижение инфляции, станут снижение роста цен в России и постепенная нормализация глобальных цепочек поставок, добавляют в банке.

При этом в ЕАБР не исключают повышения ставки рефинансирования до 10% к концу текущего года и ее сохранения вблизи этого уровня в первой половине следующего года. Снижение ставки рефинансирования возможно к концу 2022 года, прогнозируют в ЕАБР. Но при этом доступность рыночных кредитов скорее всего останется ограниченной.

Курс белорусского рубля прогнозируется в размере 2,65 за доллар в среднем по 2022 году, но ожидается постепенное ослабление белорусской валюты, говорят в банке.
Источник: sputnik.by
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