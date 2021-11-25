Сегодня скорость девальвации белорусского рубля притормозила ровно в 2 раза — вчера стоимость корзины валют выросла на 0,74% и это была максимальная скорость ослабления национальной валюты в течение суток за последние 4,5 месяца.





С начала ноября валютная корзина подорожала уже на 1,14%.





Затяжное падение белорусского рубля продолжилось на БВФБ в четверг. Доллар растёт уже десятый раз за последние одиннадцать торгов и поднимается до максимума за 133 дня.





Последний раз стоимость доллара поднималась выше на торгах 15 июля 2021 года. Это было 4 месяца и 10 дней назад.





Сегодня курс доллара подскочил ещё на 0,0126 BYN до 2,5394 BYN/USD.





За последние четыре дня стоимость американской валюты подскочила на 0,0542 BYN, а с начала ноября уже на 0,1168 BYN. Это существенное достижение.





Доллару удалось отыграть потери, которые он понёс в октябре, когда всего за месяц его курс рухнул на 0,0910 BYN. Это было максимальное снижение по итогам месяца за последние 18 месяцев.





Курс евро вырос на 0,0098 BYN до 2,8486 BYN/EUR и оказался на максимуме за 22 дня.





Евро дорожает уже три дня подряд. Его стоимость за это время поднялась уже на 0,0399 BYN.





С начала ноября евровалюта укрепилась всего на 0,0253 BYN.





Курс российского рубля поднялся на 0,0093 BYN до 3,4043 BYN/100 RUB.





Рубль РФ укрепляется второй день, а до этого за три дня обвального падения он потерял 0,0601 BYN и смог пробить годовой минимум.





С начала месяца стоимость сотни российских рублей снизилась на 0,0320 BYN.





Московская биржа

Сегодня российский рубль опять немного дешевеет к иностранным валютам. Так, за полчаса до полудня на МосБирже средневзвешенный курс доллара вырос на 23 копейки до 74,6004 российских рублей.





Средневзвешенный курс евро к этому же времени подрос на 5 копеек до 83,69 RUB/EUR.







