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И снова беларуский рубль девальвировался ко всем валютам

Торги в четверг закрылись ростом доллара, евро и российского рубля. Валютная корзина подорожала на 0,37% до максимума за 49 дней.

Сегодня скорость девальвации белорусского рубля притормозила ровно в 2 раза — вчера стоимость корзины валют выросла на 0,74% и это была максимальная скорость ослабления национальной валюты в течение суток за последние 4,5 месяца.

С начала ноября валютная корзина подорожала уже на 1,14%.

Затяжное падение белорусского рубля продолжилось на БВФБ в четверг. Доллар растёт уже десятый раз за последние одиннадцать торгов и поднимается до максимума за 133 дня.

Последний раз стоимость доллара поднималась выше на торгах 15 июля 2021 года. Это было 4 месяца и 10 дней назад.

Сегодня курс доллара подскочил ещё на 0,0126 BYN до 2,5394 BYN/USD.

За последние четыре дня стоимость американской валюты подскочила на 0,0542 BYN, а с начала ноября уже на 0,1168 BYN. Это существенное достижение.

Доллару удалось отыграть потери, которые он понёс в октябре, когда всего за месяц его курс рухнул на 0,0910 BYN. Это было максимальное снижение по итогам месяца за последние 18 месяцев.

Курс евро вырос на 0,0098 BYN до 2,8486 BYN/EUR и оказался на максимуме за 22 дня.

Евро дорожает уже три дня подряд. Его стоимость за это время поднялась уже на 0,0399 BYN.

С начала ноября евровалюта укрепилась всего на 0,0253 BYN.

Курс российского рубля поднялся на 0,0093 BYN до 3,4043 BYN/100 RUB.

Рубль РФ укрепляется второй день, а до этого за три дня обвального падения он потерял 0,0601 BYN и смог пробить годовой минимум.

С начала месяца стоимость сотни российских рублей снизилась на 0,0320 BYN.

Московская биржа

Сегодня российский рубль опять немного дешевеет к иностранным валютам. Так, за полчаса до полудня на МосБирже средневзвешенный курс доллара вырос на 23 копейки до 74,6004 российских рублей.

Средневзвешенный курс евро к этому же времени подрос на 5 копеек до 83,69 RUB/EUR.
Источник: select.by
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