Обе страны много лет совместно несли и успешно выполняли транзитные обязательства перед государствами Запада и Востока. Эскалация миграционного кризиса грозит кардинально изменить это положение.





Газета «Белорусы и рынок» изучила, какие отрасли и предприятия, локализованные на территории Беларуси и Польши, в первую очередь могут пострадать от возможного закрытия границ и замораживания экономических отношений между странами.





Последствия шага, о возможности которого с самого начала ноябрьского обострения на границе заявляют и польская, и белорусская стороны, ощутят как клиенты в ЕС и ЕАЭС, так и транзитная инфраструктура обеих стран. Автомобильный и железнодорожный транзит — в текущем моменте, наверное, единственная тема, по которой и Варшава, и Минск имеют единое мнение.





В закрытии границ Варшава видит наиболее простую и одновременно действенную реакцию, по ее мнению, на «гибридную атаку» в виде прорывающихся на территорию Польши тысяч мигрантов. Минск пугает тем же, присовокупив аргумент в виде перекрытия газовой трубы. Правда, не своей — российской.





Практически одновременно в конфликт будут втянуты польские и белорусские предприятия, которые расположены на территориях двух стран, а также их многочисленные контрагенты. Польские власти с самого формирования лагеря мигрантов в районе погранперехода «Брузги/Кузница» заявляли, что готовы на замораживание транзита даже в ущерб польским компаниям.





Минск, наверное, с меньшей прытью готов жертвовать весьма солидным потоком валюты, которая поступает от реализации на польском рынке нефтепродуктов, калийных удобрений и древесины. Но автоматически вынужден будет это сделать, если обещания Варшавы перекрыть пути максимально приблизятся к реальности или станут реальностью.





Приход польского бизнеса

Польский частный бизнес, начавший формироваться задолго до распада социалистического блока и СССР, одним из первых в Европе инвестировал в суверенную Беларусь. На периоды руководства нашей страной Станиславом Шушкевичем и Вячеславом Кебичем приходится пик планов и проектов, которые при их реализации могли бы заметно ускорить трансформацию и дальнейшее развитие белорусской экономики.





Поляки в эти годы стали пионерами во многих белорусских отраслях, соперничая с активно инвестировавшими здесь в конце 80-х — начале 90-х немцами.





Первое представительство иностранного банка в Беларуси было зарегистрировано в 1992 году — его открыл люблинский Bank Depozytowo-Kreditowy. Вторым стало и ныне действующее представительство немецкого Commerzbank.





Немцы, правда, опередили поляков в реальном секторе: крупнейшим по оборотам совместным предприятием в первой половине 90-х был «Белвест», созданный с участием немецкой компании Salamander. А вот второе место долгое время удерживала белорусско-американо-польская мебельная фабрика «Анкор», мощности которой располагались в Толочине.





Польские инвестиции появлялись в самых различных отраслях: одно из первых предприятий по сборке компьютеров на территории Беларуси было создано с участием польского инвестора (NTT Systems), а партнером Владимира Пефтиева в крупнейшей компании-продавце советских вооружений «Белтехэкспорте» стал поляк Весли Михальчик.





Активность польского бизнеса в Беларуси начала снижаться с приходом к власти Александра Лукашенко. При нем был выбран, в том числе в экономике, пророссийский курс, а Польша тогда впервые стала новым домом для массово эмигрирующих под угрозой уголовного преследования белорусских политиков и бизнесменов.





Их защита и финансирование структур вроде «Бел..та» не могли не повлиять на уровень взаимных отношений в торговой и инвестиционной сферах. Новый интерес со стороны польского бизнеса к рынку Беларуси начал расти только после некоторой либерализации внутренней и внешней политики Минска в середине 2010-х. Но после августа 2020-го он вновь заметно угас.





Весомую долю польский бизнес всегда имел и имеет сейчас в структуре малых и средних предприятий. Особенно много их было создано за эти годы в пограничных с Польшей Брестской и Гродненской областях.





Именно Брест и Гродно, согласно данным польской статистики, занимают первые две строчки по привлекательности для польских инвестиций, накопленная сумма которых в белорусской экономике за эти тридцать лет достигла почти 400 млн долларов.





Основные активы

Какие самые значимые компании контролирует польский бизнес в Беларуси?





До этого года польский капитал присутствовал и в финансовом, и в реальном секторах белорусской экономики. Но после завершения сделки по продаже Лешеком Чарнецки «Идея Банка» семье Олексиных интерес польского бизнеса сузился до промышленности, сферы услуг и торговли. В некоторых из этих сегментов дочерние компании поляков занимают ведущие места на местном рынке.





В промышленности приоритетом для польского бизнеса стали пищевая отрасль, производство мебели и стройматериалов. В этих отраслях созданы наиболее значимые производства с участием польского капитала. Как правило, местные локации обеспечивают присутствие не только на самом белорусском рынке, но и на большей части территории за восточной границей Польши, в первую очередь в России и в Центрально-Азиатском регионе.





Мясо и молоко

Непосредственно в производстве продуктов выделяются проекты, реализованные польскими инвесторами в мясопереработке.





В 2001 году в СЭЗ «Брест» была зарегистрирована компания «Инко-Фуд», которую создали люблинский юрист Кшиштоф Михал Стемпень и его партнеры. На начальном этапе главным ориентиром ее деятельности стал рынок России, но с течением времени предприятие выросло в одного из ведущих мясопереработчиков на белорусском рынке.





Кшиштоф Михал Стемпень также пробовал инвестировать в местную сырьевую базу и в другие отрасли, но в итоге все-таки сосредоточился на мясопереработке. В 2010-х бизнесмен построил второй завод, в украинском Бердичеве.





Еще одним крупным частным мясоперерабатывающим предприятием является гродненский производитель паштетов «Квинфуд». Первоначально это была «дочка» польской компании Mispol. Но в начале 2010-х Mispol был приобретен литовской инвестиционной группой NDX Energija, которую контролирует самый богатый литовец мира Нериюс Нума. В 2012 году «Квинфуд» был выведен за рамки своего «прародителя» и теперь присутствует в портфеле инвестора как отдельная структура.





В пищевой отрасли относительно крупные польские инвестиции есть также в молокопереработке и производстве консервов.





Мебель и стройматериалы

Довольно весомо присутствие польского капитала в мебельной промышленности Беларуси.





Интерес западных соседей к отрасли возник в 90-х годах, когда совместное предприятие создали «Пинскдрев» и польская фирма Adriana. Правда, позже польский инвестор вышел из этого бизнеса.





Среди самых крупных действующих мебельных и связанных с этой отраслью производств выделяются брестская и гомельская компании «БРВ-Брест» и «Делком40».





Первую открывал в 90-х некогда один из самых богатых бизнесменов соседней страны Тадеуш Хмель. Его мебельная компания Black Red White построила мебельную фабрику в СЭЗ «Брест» и реализует производимую на ней продукцию в странах постсоветского пространства. На территории Беларуси бизнесмен также построил логистический комплекс и инвестировал в сеть мебельных салонов BRW.





«Делком40» создала в 2015 году одна из самых богатых семей Польши Богдана и Эльжбеты Качмарек. Владельцы лидеров польского рынка в выпуске мебели и матрацев, компаний Com.40 и Correct, разместили в СЭЗ «Гомель-Ратон» производство комплектующих для матрасного направления.





Рынок стройматериалов поляки начали активно осваивать в 2000-х, и именно с этого времени ведут свою историю два их крупнейших проекта в Беларуси. Один из них — завод «СнежкаПол» в Жодино, который входит в Группу Sniezka. Sniezka присутствует на белорусском рынке с 2003 года и выпускает здесь эмульсионные и масляно-фталевые краски и шпатлевочные массы.





Второй проект — производственное предприятие лодзинской Group Atlas, специализирующейся на выпуске сухих строительных смесей и некоторых других продуктов.





В 2009 году в рамках расширения бизнеса в восточно­европейском регионе ее владельцы приобрели контрольный пакет гродненского частного производителя сухих строительных смесей «Тайфун».





В 2011 году на польские инвестиции в Гродно был построен новый завод, в 2014–2015 годах введены в эксплуатацию новые мощности по выпуску перлитового песка и кровельных материалов.





Вне этих основных для польских инвестиций отраслей следует выделить брестский завод «Стомил Санок БР», который входит в структуру компании из топ-1000 Największych Firm w Polsce Sanok Rubber Company. Белорусская «дочка» выпускает резиновые формы для бытовой техники и уплотнители для светопрозрачных систем и конструкций.





Транспорт и логистика

В сфере услуг польский бизнес проявил активность в первую очередь в транспортно-логистической и строительной отраслях, а также инвестировал в IT. По обороту услуг Польша по итогам января — августа 2021 года входит в первую десятку партнеров Беларуси





Поляки, используя географическое положение, одними из первых озаботились развитием транзитной инфраструктуры на перекрестке путей между Западом и Востоком. Некоторые из этих проектов территориально расположены в Беларуси.





Компания СТL Logistics, которую создал Ярослав Павлюк, стала соучредителем логистического оператора «Белпольлогистик». Партнером Ярослава Павлюка и британского фонда Bridgepoint является один из крупнейших белорусских экспортеров оружия «Белспецвнештехника».





«Белпольлогистик» управляет грузовым терминалом «Бакуны» под Гродно, который занимается перегрузкой, складированием и экспедированием каменного угля, кокса, руды, лесоматериалов и другой продукции.





Серьезный проект там же начал реализовывать один из крупнейших операторов речных портов Европы и самый мощный в Польше оператор OT Logistiсs. Но эскалация миграционного кризиса может поставить на сотрудничестве с ним крест, как это произошло после инцидента с лайнером Ryanair с полетами в Беларусь крупнейшего польского авиаперевозчика Polskie Linie Lotnicze LOT. Компания работала на белорусском рынке с начала 90-х.





Строительство и другие сферы

Первопроходцем на белорусском строительном рынке стала подляская компания Unibep. В 2010 году эта структура, тоже входящая в топ-1000 Największych Firm w Polsce, получили первый подряд на территории Беларуси.





Польские строители под польский кредит возвели к чемпионату мира по хоккею в Минске гостиницу «Виктория». В числе ее других проектов, успешно завершенных в нашей стране, строительство торгово-развлекательного центра Triniti в Гродно и логистического комплекса «Бремино-Орша».





Крупный подряд пока есть еще в портфеле другого известного польского застройщика — Trasko-Invest. Она была отобрана для застройки участка бывшего Червенского рынка в Минске.





Финансируют строительство крупные польские банки Bank Gospodarstwa Krajowego и Bank Pekao, которые должны выделить заказчику (Группе «РАПА») 57 млн евро. Кстати, Bank Gospodarstwa Krajowego был главным источником заимствований для возведения гродненского Triniti.





В IT-отрасли поляки не играют ведущие роли, хотя инвестор, который сделал ставку на белорусских разработчиков, довольно известен на рынке Европы. Это основатель Ericpol Ян Смелы. В 2007 году он открыл в Бресте центр разработки своей дочки «Эрикполь-Брест».





В 2015 году Ян Смелы продал часть бизнеса, включая офисы в Польше и Украине, шведскому концерну Ericsson, но белорусский бизнес остался в управлении принадлежащей ему группы Epol. Белорусская компания в 2016 году была реорганизована в «Эполь Софт».





В 2010-е польские инвесторы заинтересовались белорусской розницей, реализовав в итоге несколько проектов в ее non-food-сегменте. Самые известные из них — магазины одежды ретейлера LPP (Reserved, Cropp, House, Sinsay, Mohito) и сеть «Буслік», которую выкупила у ее российских совладельцев группа CDRL.





Польские компании также продвигают продукцию на местном рынке через свои или партнерские оптовые компании, особенно успешно это делая на фармацевтическом рынке и в сегменте FMCG.





Белорусский приход в Польшу

Как и для поляков в Беларуси, так и для белорусов в Польше 90-е годы стали временем упущенных возможностей. Например, белорусские власти упустили шанс сделать нашу страну морской державой, задействовав для создания собственного флота предлагаемые тогда Варшавой порты Гданьск и Гдыня.





Ярким пятном в деловых отношениях между странами в то время стала коммерческая деятельность первого и, пожалуй, самого влиятельного олигарха в истории Беларуси — Сергея Брюккера.





Основатель крупнейшего в БССР кооператива «Метроном» и владелец контрольного пакета первого частного коммерческого банка на ее территории («Микобанка») строил аэропорт в Варшаве и коттеджи в Мазовецком воеводстве. Когда у него начались проблемы с силовиками Вячеслава Кебича, он свернул бизнес в Беларуси и перенес его на Запад — преимущественно в Польшу.





Здесь Брюккер инвестировал в сборку компьютеров, купил сухогруз, но самый заметный след оставил в нефтянке. В ней он стал участником нескольких крупных приватизационных сделок.





В 90-е интерес белорусов к инвестированию в Польшу практически угас: по данным Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, в 2001 году в стране было открыто тринадцать новых предприятий, в которых участниками были белорусы.





Кардинальным образом ситуация изменилась в 2015 году, в течение которого число новых белорусских бизнесов выросло с 97 (в 2014-м) до 225 и с тех пор продолжает увеличиваться.





Рекордным стал прошлый год, по окончании которого было зафиксировано 537 новых компаний с белорусским капиталом. Но 2021-й, судя по всему, побьет этот рекорд: по состоянию на 31 июля этого года в Польше было зарегистрировано уже 455 новых белорусских компаний.





Всплеск деловой миграции

Резкий рост новых бизнесов в Польше обусловлен деловой миграцией из Беларуси, охваченной политическим и экономическим кризисом. На передовой этого движения находятся IT-компании, релоцирующие своих сотрудников в спокойный регион.





Чуть более чем за год в Польше в том числе с поддержкой целевой программы релокации белорусских IT-компаний и специалистов Poland.Business Harbour открыли свои офисы компании iTechArt Group, SoftTeco, IBA Group, LeverX Group и многие другие.





Всего, по данным за восемь месяцев этого года, в Польше действовало 3226 белорусских бизнесов. В основном они сосредоточены в Мазовецком воеводстве и его административном центре Варшаве (свыше 50 %). Популярны для регистрации также Белосток, Вроцлав, Краков и Люблинское воеводство.





Наиболее часто белорусы в Польше инвестируют в автотранс­портные перевозки. У 406 из зарегистрированных ими компаний это основной вид экономической деятельности. Строительство, оптовая торговля, IT-отрасль — следующие по популярности направления.





Белорусские компании в Польше, как правило, это малый или средний бизнес. Согласно данным Lista 2000, рейтинга 2000 крупнейших по обороту бизнесов Польши (его готовит Rzeczpospolita), по итогам 2019 года в него вошли только две компании с белорусским капиталом — «дочка» государственного нефтетрейдера Beloil Polska и филиал EPAM Systems.





Государственные «дочки»

В перечне предприятий меньшего масштаба немало торговых структур белорусского госсектора. Среди них выделяются специализированные гострейдеры, благоденствию которых напрямую угрожает закрытие границ, — BNH-Oil Polska (торговля нефтехимической продукцией концерна «Белнефтехим») и BLK Trading (реализация древесины белорусских лесхозов), дочерние структуры госгигантов MTZ Bеlarus (тракторы), KCM Polska (цемент), Orsza-Polska (льняные ткани), а также связанные давними коммерческими связями с белорусским государством партнерские компании по продвижению калийных удорбрений AurePio и Chemagrotrade.





MAZ-Auto-Poland и Polmark Kielce (дистрибьютер БелАЗ) уже могли ощутить обострение отношений Запада и Беларуси: их материнская и партнерская компании находятся в санкционном списке Евросоюза с июня этого года.