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Неожиданно: Семашко заявил, что Беларусь ожидает роста поставок нефти из России

Беларусь ожидает роста импорта российской нефти в 2021 году и наращивает производительность своих НПЗ до 24 млн тонн в год, сообщил ТАСС посол Беларуси в России Владимир Семашко.




"Снижения не ожидается, наоборот. В этом году даже прирост будет, потому что в прошлом году в первом квартале у нас затянулись переговоры по вопросам ценообразования. Из-за этого мы в первом квартале прошлого года работали на 50-70% загрузки. А в этом году есть даже прирост", - сказал Семашко, отвечая на вопрос о планах поставок.

Семашко напомнил, что Беларусь традиционно ежегодно импортировала 18 млн тонн российский нефти. "Сейчас заканчиваем реконструкцию наших заводов, мы мощности увеличиваем до 12 млн тонн. Поскольку у нас два завода, каждый по 12 млн тонн, 24 млн тонн мы импортируем", - сказал он.

В начале 2020 года Россия ограничивала поставки нефти на белорусские НПЗ, поскольку страны не успели согласовать ценовые условия. Со второго квартала прошлого года поставки возобновились.

В 2020 году по системе "Транснефти" в Беларусь было поставлено 13,3 млн тонн.
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