Со следующего года в этих странах, входящих в ЕАЭС, начнут взимать НДС с товаров, которые продаются через эти площадки, что приведет к двойному налогообложению онлайн-продавцов. Они попросили премьера РФ Михаила Мишустина посодействовать разрешению проблемы, пишет Коммерсант





В распоряжении “Ъ” оказалось письмо АКИТ на имя премьера Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Беларуси.





С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Беларуси для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран, следует из текста обращения. При этом компании продолжат платить НДС и в России.





С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Беларуси дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, оценивают в АКИТ.





В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут, отмечают в ассоциации. АКИТ просит Михаила Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС».





Пока же отрасль хочет отсрочить введение НДС � соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны, пояснил “Ъ” президент АКИТ Артем Соколов.





Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что о проблеме известно Минэкономики РФ, которое в своем письме в ЕЭК сообщало «о недопустимости создания барьеров».





В министерстве согласны, что возникшая ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС», поэтому, как сообщили там “Ъ”, совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Беларуси о недопустимости двойного налогообложения. В правительстве РФ, Минфине Беларуси и Минфине Казахстана, а также в ЕЭК на запросы “Ъ” не ответили.





В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». «Барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность нашей работы в этих странах»,— добавили там.





Для российских продавцов Ozon, принимающих сейчас решение выйти к покупателям в Беларуси и Казахстане, отсутствие возможности подтверждения нулевой ставки НДС является фактором, увеличивающим искусственно стоимость продаваемых товаров, отметил управляющий директор компании Сергей Беляков. В Wildberries говорят, что в рамках межведомственных комиссий прорабатывают возможные варианты решения проблемы.





Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте действует с апреля прошлого года, но не распространяется на страны ЕАЭС, так как де-юре в рамках единого таможенного пространства это не считается экспортом, объясняет другой собеседник “Ъ”.





Международные соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и другими странами не применяются к НДС и проблема двойного обложения этого налога, как правило, решается гармонизацией правил на уровне нескольких стран, объясняет директор департамента налогового и юридического консультирования KMPG Антон Гребенчук.





«Хотя в ЕАЭС предусмотрены единые базовые правила по НДС, но они не учитывают особенности налогообложения товаров, покупаемых физлицами через интернет-платформы»,— поясняет эксперт. По его мнению, проблема может быть разрешена, если в РФ будут установлены правила по применению нулевой ставки НДС при реализации товаров физлицам из других стран ЕАЭС либо отсрочкой введения новых правил в Казахстане и Беларуси.





Рынки Беларуси и Казахстана, с одной стороны, интересны российским маркетплейсам, с другой — по проникновению онлайн-торговли они значительно уступают домашнему рынку, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников.





Из-за более быстрых темпов роста внутрироссийских продаж доля СНГ в обороте крупнейших игроков даже снижается, считает эксперт. «В этом смысле СНГ — это игра на перспективу. Через несколько лет и эти десятки миллионов покупатели будут быстрее, чем сейчас, мигрировать в онлайн»,— резюмирует Борис Овчинников.