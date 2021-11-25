+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российские онлайн-магазины попадут под двойное налогообложение в Беларуси

Изменения в законодательстве Беларуси и Казахстана могут привести к миллиардным потерям для российских маркетплейсов, предупредили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Со следующего года в этих странах, входящих в ЕАЭС, начнут взимать НДС с товаров, которые продаются через эти площадки, что приведет к двойному налогообложению онлайн-продавцов. Они попросили премьера РФ Михаила Мишустина посодействовать разрешению проблемы, пишет Коммерсант

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо АКИТ на имя премьера Михаила Мишустина о рисках двойного налогообложения российских маркетплейсов при торговле в Казахстане и Беларуси. 

С 1 января 2022 года в Казахстане и с 1 июля в Беларуси для российских интернет-площадок вводится обязанность уплачивать НДС с тех товаров, которые реализованы на территории этих стран, следует из текста обращения. При этом компании продолжат платить НДС и в России.

С учетом размера налоговой ставки в 12% в Казахстане и 20% в Беларуси дополнительная налоговая нагрузка на российские маркетплейсы составит 3,6 млрд руб. и 3,8 млрд руб. соответственно, оценивают в АКИТ.

В то же время на трансграничные интернет-площадки за пределами стран ЕАЭС, включая AliExpress, eBay и Asos, требования распространяться не будут, отмечают в ассоциации. АКИТ просит Михаила Мишустина «дать поручение сформировать и направить в ЕЭК позицию РФ о недопустимости введения двойного налогообложения до проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС».

Пока же отрасль хочет отсрочить введение НДС � соседних странах до проработки вопроса налогового вычета внутри страны, пояснил “Ъ” президент АКИТ Артем Соколов.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что о проблеме известно Минэкономики РФ, которое в своем письме в ЕЭК сообщало «о недопустимости создания барьеров». 

В министерстве согласны, что возникшая ситуация «вступает в противоречие с правом ЕАЭС», поэтому, как сообщили там “Ъ”, совместно с Минфином РФ ведут переговоры с ЕЭК, властями Казахстана и Беларуси о недопустимости двойного налогообложения. В правительстве РФ, Минфине Беларуси и Минфине Казахстана, а также в ЕЭК на запросы “Ъ” не ответили.

В Lamoda подтвердили, что ситуация «очень острая». «Барьеры в виде двойного налогообложения ставят под вопрос рентабельность нашей работы в этих странах»,— добавили там. 

Для российских продавцов Ozon, принимающих сейчас решение выйти к покупателям в Беларуси и Казахстане, отсутствие возможности подтверждения нулевой ставки НДС является фактором, увеличивающим искусственно стоимость продаваемых товаров, отметил управляющий директор компании Сергей Беляков. В Wildberries говорят, что в рамках межведомственных комиссий прорабатывают возможные варианты решения проблемы.

Подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте действует с апреля прошлого года, но не распространяется на страны ЕАЭС, так как де-юре в рамках единого таможенного пространства это не считается экспортом, объясняет другой собеседник “Ъ”. 

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и другими странами не применяются к НДС и проблема двойного обложения этого налога, как правило, решается гармонизацией правил на уровне нескольких стран, объясняет директор департамента налогового и юридического консультирования KMPG Антон Гребенчук.

«Хотя в ЕАЭС предусмотрены единые базовые правила по НДС, но они не учитывают особенности налогообложения товаров, покупаемых физлицами через интернет-платформы»,— поясняет эксперт. По его мнению, проблема может быть разрешена, если в РФ будут установлены правила по применению нулевой ставки НДС при реализации товаров физлицам из других стран ЕАЭС либо отсрочкой введения новых правил в Казахстане и Беларуси.

Рынки Беларуси и Казахстана, с одной стороны, интересны российским маркетплейсам, с другой — по проникновению онлайн-торговли они значительно уступают домашнему рынку, отмечает партнер Data Insight Борис Овчинников. 

Из-за более быстрых темпов роста внутрироссийских продаж доля СНГ в обороте крупнейших игроков даже снижается, считает эксперт. «В этом смысле СНГ — это игра на перспективу. Через несколько лет и эти десятки миллионов покупатели будут быстрее, чем сейчас, мигрировать в онлайн»,— резюмирует Борис Овчинников.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]